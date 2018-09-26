Приложения для бухгалтеров позволяют контролировать бизнес удаленно

Менее года назад оператор фискальных данных "Платформа ОФД", проанализировав потребности и запросы своих клиентов-пользователей кассовой техники, открыл магазин приложений (Market Place). Сервисы обладают целым рядом функциональных характеристик, помогающих в выполнении ранее технически недоступных работ.

Оптимизация и упрощение работы

5 из 8 сервисов синхронизированы с программой 1С и фактически могут заменить вам бухгалтера.

3 приложения, имея в целом различную конфигурацию и различные функциональные свойства, позволяют в любое удобное для вас время загрузить абсолютно любой документ о продажах из переданных в ОФД данных и синхронизировать их с информацией в 1С.

Пользователи могут отслеживать количество приобретенных товаров и услуг, количество возвратов, разницу поступления-продажи товаров, продажи по нужному временному интервалу, топ продаж и многое другое. В зависимости от заданных параметров, программа предоставит информацию о сумме среднего чека и общей прибыли. Отчет можно составить на основе данных одной или нескольких касс, за любой промежуток времени. Вся информация, переданная через фискальный накопитель в ФНС, благодаря этому приложению, будет доступна и вам.

Может ли приложение заменить бухгалтера?

Для дополнительного удобства работы с 1С и отчетностью, разработчиками приложений "Платформа ОФД", был выпущен сервис, позволяющий делать выгрузку из ОФД в 1С. Пользователи приложения на основании данных ОФД могут загружать в программу "1С Бухгалтерия" отчет о розничных продажах, создавать номенклатуру.

Все транзакции, проходящие через онлайн-кассы, передаются в ФНС. Пользователи приложения "Сверка данных ОФД" могут регулярно сверять данные ОФД с данными, хранящимися в системе 1С. Результаты сверки выгружаются по периодам: за день, за месяц, за квартал, за год.

С помощью ресурса можно облегчить процесс подачи отчетности в ФНС — удаленно с любого компьютера из дома или офиса. Это стало возможно благодаря тому, что сервис отображает информацию о работе кассовой техники и обеспечивает доступ к данным о продажах, пробитых чеках, Z-отчетах.

Контролируйте свой бизнес круглосуточно

Ряд приложений доступны не только для компьютеров, ноутбуков и планшетов, но и для мобильных телефонов. С их помощью можно узнать о всех финансовых изменениях, произошедших в вашей торговой точке: достаточно одного беглого взгляда на экран смартфона или планшета. Приложения показывают сумму выручки и среднего чека, количество пробитых чеков, а также время последней транзакции.

Покупаем и экономим!

При покупке приложений от "Платформа ОФД" можно еще и неплохо сэкономить! В зависимости от количества подключенных касс, выгода составит от 150 до 3000 рублей! Каждое приложение имеет свой гибкий тариф. С ними можно ознакомиться в магазине приложений: https://market.platformaofd.ru/store/apps.

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