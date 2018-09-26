В Самарской области стартует отопительный сезон. Первым к этому этапу приступил Похвистневский район.

Согласно постановлению правительства РФ № 354, подключать отопление нужно не позднее пятидневного периода, в течение которого средняя температура воздуха не будет подниматься выше 8 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие семь дней среднесуточная температура в Самаре ниже 8 градусов не опустится. Но тепло в дома подали, не дожидаясь холодов и нормативных сроков.

В других муниципалитетах региона работы по подготовке к зиме находятся на финальной стадии.

По состоянию на 24 сентября, готовность объектов к осенне-зимнему периоду составляет:

тепловые сети — 98,2%,

котельные — 99%,

жилой фонд — 99,6%,

водопроводные сети — 97%,

лечебные учреждения — 96,2%,

учреждения образования — 99,3%,

учреждения культуры — 98,6%.

В первую очередь отопление дадут в объектах социальной сферы — школах, больницах, детских садах. Затем тепло появится в многоквартирных домах, административных и промышленных зданиях.