В "Художественном" пройдет предпремьерный показ фильма Александра Горчилина "Кислота"

ЦРК "Художественный" им. Ивановой 3 октября в 19.00 приглашает на открытие IX сезона Клуба любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник", сообщила пресс-служба Агентства социокультурных технологий.

В программе — предпремьерный показ фильма Александра Горчилина "Кислота" (18+) и творческая встреча со сценаристом фильма — драматургом и журналистом Валерием Печейкиным. Фильм получил премию в номинации "Лучший дебют" Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" 2018 года. Фильм "Кислота" стал режиссерским дебютом ученика Кирилла Серебренникова — актера "Гоголь-центра" Александра Горчилина.