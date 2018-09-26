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Кино Культура

В "Художественном" пройдет предпремьерный показ фильма Александра Горчилина "Кислота"

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ЦРК "Художественный" им. Ивановой 3 октября в 19.00 приглашает на открытие IX сезона Клуба любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник", сообщила пресс-служба Агентства социокультурных технологий.

В программе — предпремьерный показ фильма Александра Горчилина "Кислота" (18+) и творческая встреча со сценаристом фильма — драматургом и журналистом Валерием Печейкиным.

Фильм получил премию в номинации "Лучший дебют" Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" 2018 года. Фильм "Кислота" стал режиссерским дебютом ученика Кирилла Серебренникова — актера "Гоголь-центра" Александра Горчилина.

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Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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