В "Художественном" пройдет предпремьерный показ фильма Александра Горчилина "Кислота"

ЦРК "Художественный" им. Ивановой 3 октября в 19.00 приглашает на открытие IX сезона Клуба любителей кинематографа и медиаискусств "Треугольник", сообщила пресс-служба Агентства социокультурных технологий.
В программе — предпремьерный показ фильма Александра Горчилина "Кислота" (18+) и творческая встреча со сценаристом фильма — драматургом и журналистом Валерием Печейкиным.
Фильм получил премию в номинации "Лучший дебют" Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" 2018 года. Фильм "Кислота" стал режиссерским дебютом ученика Кирилла Серебренникова — актера "Гоголь-центра" Александра Горчилина.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?