Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением температурного режима на соцобъектах

Управление Роспотребнадзора по Самарской области с наступлением холодного периода и в связи с началом эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ усиливает контроль за соблюдением температурного режима на объектах социальной сферы.

Сюда относятся лечебные учреждения, образовательные организации, учреждения социального обслуживания детей и граждан пожилого возраста, детские дома и интернаты для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Особое внимание уделяют эффективности функционирования нагревательных и отопительных приборов по поддержанию необходимого температурного режима в помещениях, состоянию остекления и переплетов окон, дверей и их теплоизоляции.

Одновременно с оценкой гигиенических нормативов температуры воздуха в помещениях уделяется внимание исправности и функционированию систем отопления, эффективности работы нагревательного и отопительного оборудования.

К нормируемым показателям микроклимата относятся температура, относительная влажность и скорость движения воздуха. Если параметры микроклимата не соответствуют гигиеническим нормам, применяются меры административного воздействия, вплоть до приостановления деятельности.