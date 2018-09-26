На Южном мосту проводят гарантийный ремонт

На Южном мосту с учетом обращений автомобилистов и результатов гарантийного осмотра объекта подрядчик ведет работы согласно гарантийным обязательствам.

Сейчас в завершающей стадии - ремонт подходов к мостовому переходу на площади 400 кв. м. Кроме того, необходимо выполнить гарантийный ремонт деформационных швов. К этому виду работ планируется приступить с 1 октября.

Капитальный ремонт мостового комплекса провели в прошлом дорожно-строительном сезоне по программе комплексного развития инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации в рамках приоритетного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Общая площадь ремонта составила 12,9 тыс. кв. м, протяженность объекта - 1 км.

Все замечания подрядная организация устраняет за свой счет. Работы проводят преимущественно в ночное время, чтобы не создавать неудобств автомобилистам.