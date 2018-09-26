В Самаре приставы пришли взламывать дверь в квартиру жертвы двойных продаж на ул. Самарской, 165

В Самаре уголовное дело о мошенничестве "буксует" в полиции, а людей уже выселяют из их квартир.

В среду, 26 сентября, судебные приставы в сопровождении полицейского явились к Джамиле Яфаровой для исполнения решения суда о ее выселении из квартиры в доме №165 на ул. Самарской.

Как пояснили прибывшие на место сотрудники силовых ведомств, они приехали к 9:00 и рассчитывали вскрыть замок входной двери квартиры Яфаровой, считая, что дома никого нет. Далее приставы собирались описать имущество, установить новый замок и заселить нового собственника.

Но оказалось, что в квартире находятся люди и замок закрыт изнутри. Поэтому работники УФССП стали вести переговоры с руководством о своих дальнейших действиях.

Приставы также отметили, что их действия законны и совершаются в соответствии с решением суда.

"Проживающий в квартире человек ранее получал решение суда, он знал, что должен освободить жилище, но не исполнил решение суда самостоятельно, - сообщили судебные приставы. - Поэтому было возбуждено исполнительное производство, и мы выехали на место для принудительного выселения".

Между тем решение суда о выселении Яфаровой базируется на документах, которые сейчас тщательно изучают в полиции на предмет мошенничества. Правоохранительные органы уже более года не могут понять, кто все-таки имел право продавать квартиры в доме №165 на ул. Самарской: ЗАО "ЭДС" или ООО "СК "Спектр плюс".

Долгое время подозреваемым по делу числился директор ООО "СК "Спектр-плюс" Василий Емельянов, однако, по данным собственных источников Волга Ньюс, сейчас следствие уже не так уверено, как прежде, в том, что аферу провернул именно он. Более того, согласно сведениям тех же источников, полицейские даже начали наводить через Интерпол справки о местонахождении представителей семейства Курлыковых, руководивших некогда ЗАО "ЭДС", а в настоящее время проживающих за границей.

Интересно также, что руководство областного ГУ МВД призналось в промахах своих сотрудников. В ответ на очередную жалобу Джамили Яфаровой из ГСУ ГУ МВД России по Самарской области прислали документ, в котором говорится, что "довод о ненадлежащем расследовании уголовных дел подтвердился в ходе проверки", в связи с чем ход расследования уголовных дел заслушан руководством ГСУ областного ГУ МВД, по результатам которого был усилен контроль за следствием.