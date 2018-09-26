Дарья Касаткина в двух сетах проиграла Доминике Цибулковой в третьем круге турнира в Ухане

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Ухане, проиграв представительнице Словакии Доминике Цибулковой со счетом 3:6, 6:7 (3:7), сообщает championat.com. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.

Дарья один раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала шесть из 11 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы пять двойных ошибок и семь брейков.