Завод индустриальных покрытий открывает новые рынки

Накануне Дня машиностроителя директор завода индустриальных покрытий рассказал Волга Ньюс, каких результатов и качества можно добиться, если соединить ответственность с высокими технологиями.

Завод индустриальных покрытий (ООО "ЗИП"), а также его новый способ защиты металлических изделий цинкломельным способом хорошо известны металлургам и машиностроителям. Не только отечественным, разумеется. Со своими заказами сюда обращаются такие гиганты российской промышленности, как Волжский автомобильный завод, GM-AVTOVAZ, подразделения концерна Renault-Nissan", самарский завод "Электрощит", дочерние компании легендарной Северстали.

По словам генерального директора ООО "ЗИП" Сергея Бугрова, многие профессионалы отрасли отнюдь не ради красного словца называют предприятие уникальным: "Основной профиль нашей деятельности - нанесение защитных покрытий на металлические детали, элементы и агрегаты. Не так давно наше предприятие взяло новую и высокотехнологичную планку. Кроме традиционного и отлично зарекомендовавшего себя покрытия гальваническим способом, завод начал применять в широком масштабе цинкломельные покрытия. Это не просто альтернатива гальванике, но и новая система защиты той продукции, которую мы получаем от партнеров. Плюс сверхстойкие лицензированные материалы. Такой уровень технологий призван увеличить срок службы поступившего изделия. Впрочем, любой метод обработки должен максимально надежно оберегать деталь от агрессивных условий эксплуатации - воздействия атмосферы, влажности, химических веществ или критических температур. Что покрываем? Практически все - от самореза до любого изделия самой нестандартной формы и назначения, если оно не выходит за допустимые габариты".

Сергей Семенович рассказал, что внедрение цинкломельных покрытий продиктовано главным заказчиком ООО "ЗИП" - автомобильной промышленностью. Новая система подразумевает защитную обработку комплектующих в несколько микрослоев.

Помимо автопрома, за 13 лет, прошедших со дня открытия, ЗИП успешно зарекомендовал себя и в металлургии, и в нефтегазовой промышленности. А после того как предприятие вошло в состав государственной корпорации "Ростехнологии", заводу из Автограда открылись новые рынки - судостроение, авиация, железнодорожный транспорт.

Не первый год в России проектируется и строится сеть высокоскоростных магистралей (ВСМ), наиболее известная по рейсам пассажирских "Сапсанов", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом. Эти поезда развивают скорость до 250 км/ч, и, конечно же, здесь требуется особое железнодорожное полотно. Завод индустриальных покрытий внес свою лепту в прочность и безопасность железнодорожных путей ВСМ, обеспечив покрытие, надежно защищающее детали металлических конструкций.

"На некоторые детали, которые используются при монтаже высокоскоростных железных дорог, мы наносили современное и стойкое покрытие, - уточнил Сергей Бугров. - Взявшись однажды за эту работу, наши сотрудники в очередной раз подтвердили высокий уровень качества и, главное, ответственности".

Генеральный директор ООО "ЗИП" добавил, что важный результат работы тольяттинского производства - предупредить ранний выход из строя оборудования и сократить затраты заказчика, связанные с борьбой с коррозией. И неважно, противоугонный ли это замок для автомобилей либо узлы и агрегаты огромного морского танкера. Главное - надежность покрытий, обеспечивающая устойчивую работу конструкций и механизмов.

Чтобы выполнить эти и другие задачи, на предприятии созданы все условия, в чем на месте убедился корреспондент Волга Ньюс. Входной контроль продукции, собственная лаборатория защитных покрытий, чешские и немецкие технологические линии, тщательная проверка на брак готовых изделий. "Есть такие детали, которые должны выдержать 10, 20 и даже 50 лет эксплуатации, - объяснил Сергей Семенович. - И наши мощности, оборудование и стойкость материалов способны обеспечить подобные сроки службы". Многие заказчики, включая крупных и известных во всем мире, в этом давно убедились, что подтверждает следующий факт: завод индустриальных покрытий загружен работой шесть дней в неделю и в три смены, то есть 24 часа в сутки.

Впрочем, встреча с коллективом ООО "ЗИП" была вызвана не только знакомством с уникальным для европейской части России производством. 30 сентября вся машиностроительная отрасль России отметит профессиональный праздник. И завод индустриальных покрытий не просто напрямую относится к сфере машиностроения: он построен в Тольятти - городе машиностроителей - и работает по их заказу.

Сергей Бугров, генеральный директор ООО "ЗИП":

- Экономика страны держится на умениях, знаниях и таланте настоящих людей дела, каких у нас на заводе немало. Мы постоянно в поиске инновационных подходов, без которых невозможно представить развитие отрасли. В канун профессионального праздника поздравляю коллектив нашего предприятия и всех коллег из машиностроительной отрасли, желаю созидательного труда и новых свершений!