Всеволод Шмыров, "Яндекс": "На фестивале "404" хочу послушать доклады об управлении командой"

Всеволод Шмыров работает в "Яндексе" более пяти лет. Начинал как фронтенд-разработчик, сейчас занимается написанием микросервисов на Nodejs, активно выступает на конференциях. 6–7 октября он примет участие в легендарном самарском фестивале "404".

Здесь он планирует не только выступить с докладом "Закэшируй это!", но и послушать других спикеров.

"Я хочу услышать доклады, посвященные управлению командой, разрешению кризисных ситуаций, управлением продуктом. Кажется, что-то интересное будет у Кати Текуновой и Юры Подорожного", — поделился он планами в небольшом интервью Волга Ньюс.

Он также поделился своей самой крупной профессиональной ошибкой, которой он считает недооценку своих возможностей на начальных этапах карьеры, и рассказал о ностальгии по Flash: "У меня остались теплые воспоминания, плюс, знаете, есть такая старая романтика от древних мультиков типа "Масяни". Я немного ностальгирую по этому времени, хотя конечно понимаю, что время Flash прошло".