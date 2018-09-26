Всеволод Шмыров, "Яндекс": "На фестивале "404" хочу послушать доклады об управлении командой"

Всеволод Шмыров работает в "Яндексе" более пяти лет. Начинал как фронтенд-разработчик, сейчас занимается написанием микросервисов на Nodejs, активно выступает на конференциях. 6–7 октября он примет участие в легендарном самарском фестивале "404".
Здесь он планирует не только выступить с докладом "Закэшируй это!", но и послушать других спикеров.
"Я хочу услышать доклады, посвященные управлению командой, разрешению кризисных ситуаций, управлением продуктом. Кажется, что-то интересное будет у Кати Текуновой и Юры Подорожного", — поделился он планами в небольшом интервью Волга Ньюс.
Он также поделился своей самой крупной профессиональной ошибкой, которой он считает недооценку своих возможностей на начальных этапах карьеры, и рассказал о ностальгии по Flash: "У меня остались теплые воспоминания, плюс, знаете, есть такая старая романтика от древних мультиков типа "Масяни". Я немного ностальгирую по этому времени, хотя конечно понимаю, что время Flash прошло".
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.