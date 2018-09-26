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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" представил новые цифровые сервисы и новый бренд

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" заявил о новом позиционировании и ребрендинге, презентовал новые цифровые сервисы и тарифные линейки, которые учитывают изменение рынка и приоритеты компании.

Действующая стратегия "Ростелекома" предусматривает цифровую трансформацию из оператора услуг связи в ИТ-компанию, которая предоставляет цифровые сервисы для людей, бизнеса и государства.

В первом полугодии 2018 года уже более половины выручки компании сформировали цифровые и контентные сервисы — доступ в интернет, платное ТВ, облачные решения и дата-центры, кибербезопасность и др. Внутри компании тоже происходят изменения: созданы команды и центры компетенций по новым цифровым технологиям, включая биометрию, кибербезопасность, интернет вещей, умный дом и другие направления.

"Людям важны не технологии, а то, как с их помощью можно сделать жизнь лучше и комфортнее, — говорит президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. — Сейчас для нас в приоритете не просто количество подключений, теперь мы боремся за целые сферы жизни, создавая экосистемы цифровых сервисов, в которых наш клиент найдет подходящее для себя решение".

Сегодня компания представила несколько новых сервисов и тарифов для разных сегментов.

"Мы предвосхищаем желания клиентов и учитываем их потребности во всех сферах деятельности. Технологические решения "Ростелекома" помогут сделать бизнес эффективнее, а жизнь — комфортнее и безопаснее, — сказал первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко. — Наша новая линейка тарифов и сервисов позволяет собрать пакет услуг как пазл — под нужды конкретной семьи или компании".

Новый сервис — мультимедийная платформа Wink — пополнил экосистему услуг для частных клиентов. Это эволюционный этап развития "Интерактивного ТВ", которое смотрят в миллионах семей по всей стране. Wink в настоящее время объединяет мобильное приложение, web-портал и приложение для Smart TV. На платформе уже представлены более 200 телеканалов, более 12 тыс. фильмов и эпизодов сериалов, а также максимальный набор дополнительных сервисов — от паузы и перемотки до "Родительского контроля". В будущем функционал платформы расширится.

Еще одно новое направление в экосистеме — онлайн-образование. Компания запустила платформу "Ростелеком Лицей", задача которой сделать дополнительное школьное образование качественным, безопасным и доступным. На платформе представлен специально отобранный контент. Персональный куратор поможет выбрать программу развития ребенка и ответит на любые вопросы родителей. В личном кабинете сервиса можно отслеживать расписание занятий и успеваемость ученика.

В новой тарифной линейке для удобства выбора новые пакеты услуг и тарифы названы исходя из потребностей семьи — "Для интернета", "Для спокойствия", "Для впечатлений", "Для всего", "Игровой".

1 октября "Ростелеком" запускает обновленную платформу для предпринимателей "Быть в плюсе". Она позволяет быстро получить необходимые каждому бизнесу высокоскоростной интернет и мобильную связь, а также "приплюсовать" дополнительные услуги, такие как виртуальная АТС, SMS-реклама, Wi-Fi, видеонаблюдение или ТВ для бизнеса, со скидкой до 50%.

Изменения в бизнесе компании привели к необходимости обновления позиционирования и брендинга.

"Задача нового бренда — отразить изменение подхода компании к продуктам и клиентам, — подчеркнула директор по маркетингу "Ростелекома" Елена Доброхотова. — Мы фокусируемся не на технологиях, а на потребностях людей. Поэтому главными героями нового бренда стали люди и их эмоции. Разнообразие графических решений и цветов помогает нам отразить широту возможностей, которые компания создает для человека, бизнеса и страны. Мы хотим подчеркнуть, что "Ростелеком" становится современной цифровой компанией, способной найти общий язык с каждым клиентом — от геймеров до государственных структур".

Новый визуальный стиль разработан в партнерстве с агентствами Bootleg (группа BBDO) и Saffron Brand Consultants.

"Изменения внутри самого "Ростелекома" требовали перемен во взаимодействии с клиентами и партнерами. Мы рады, что стали частью команды, которая разработала обновленный стиль и коммуникации компании, — отметила управляющий директор Bootleg Екатерина Шенец. — У бренда национальной компании появился новый яркий образ и голос, созданный маркетингом "Ростелекома" совместно с агентствами Saffron и Bootleg".

Первая рекламная кампания в обновленном фирменном стиле стартует 1 октября 2018 года.

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