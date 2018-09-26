В Самаре предъявили обвинение начальнику БЭП отдела МВД во взяточничестве

В Самаре теперь уже бывшему начальнику ОБЭП отдела полиции Октябрьского района Самары по фамилии Туманов предъявили обвинение по ст. 290 УК РФ "Получение взятки".

По версии следствия, он получил взятку через знакомого за невозбуждение уголовного дела по ст. 146 УК РФ "Нарушение авторских и смежных прав".

100 тыс. руб. Туманову передал представитель фирмы, в которой было изъято контрафактное программное обеспечение.

Человек, через которого передавали деньги, тоже попал под уголовное преследование — за посредничество во взяточничестве.

Известно, впрочем, что деньги не оказались у Туманова — посредник бросил их в гаражах.

"Расследование уголовного дела близится к завершению", — сообщила Волга Ньюс старший помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева.