В Самаре предъявили обвинение начальнику БЭП отдела МВД во взяточничестве

В Самаре теперь уже бывшему начальнику ОБЭП отдела полиции Октябрьского района Самары по фамилии Туманов предъявили обвинение по ст. 290 УК РФ "Получение взятки".
По версии следствия, он получил взятку через знакомого за невозбуждение уголовного дела по ст. 146 УК РФ "Нарушение авторских и смежных прав".
100 тыс. руб. Туманову передал представитель фирмы, в которой было изъято контрафактное программное обеспечение.
Человек, через которого передавали деньги, тоже попал под уголовное преследование — за посредничество во взяточничестве.
Известно, впрочем, что деньги не оказались у Туманова — посредник бросил их в гаражах.
"Расследование уголовного дела близится к завершению", — сообщила Волга Ньюс старший помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева.
Последние комментарии
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...