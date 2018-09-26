Российское авторское общество требует с СамГТУ 263 тыс. руб. за музыку на корпоративе

Российское авторское общество требует от СамГТУ 263,5 тыс. руб. за прослушивание музыки на празднике "Новый год в кроссовках", который прошел 22 декабря 2017 г., пишет "Самарское обозрение".
Музыку слушали без разрешения правообладателей. Как пояснили в пресс-службе РАО, в частности, прозвучали произведения "Хуторянка" Софии Ротару, "Hafanana" Afric Simone, "Hotel California" Eagles и другие.
Из 263,5 тыс. руб. сумма авторского вознаграждения составляет всего 88,2 тысяч. Основная часть взыскания приходится на пени за нарушение сроков отчислений — 89 тыс. и неустойку за непредоставление отчетов — 88 тыс. рублей.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.