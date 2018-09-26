Российское авторское общество требует с СамГТУ 263 тыс. руб. за музыку на корпоративе

Российское авторское общество требует от СамГТУ 263,5 тыс. руб. за прослушивание музыки на празднике "Новый год в кроссовках", который прошел 22 декабря 2017 г., пишет "Самарское обозрение".

Музыку слушали без разрешения правообладателей. Как пояснили в пресс-службе РАО, в частности, прозвучали произведения "Хуторянка" Софии Ротару, "Hafanana" Afric Simone, "Hotel California" Eagles и другие.

Из 263,5 тыс. руб. сумма авторского вознаграждения составляет всего 88,2 тысяч. Основная часть взыскания приходится на пени за нарушение сроков отчислений — 89 тыс. и неустойку за непредоставление отчетов — 88 тыс. рублей.