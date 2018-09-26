В Богатовском районе пьяный велосипедист стрелял в автомобилиста из револьвера

Вступил в силу приговор Богатовского районного суда, вынесенный местному жителю В. Гупалову. Его признали виновным в угрозе убийством с использованием оружия (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

26 июня 2018 г., примерно в 21:00, на территории тепличного комплекса в Богатовском районе пьяный Гупалов подъехал на велосипеде к автомобилю и начал угрожать находившемуся в нем мужчине. Потом он вытащил газовый револьвер, переделанный для стрельбы мелкокалиберными патронами, и выстрелил в потерпевшего. Судя по всему, пуля не попала в цель. Гупалов подошел к машине и направил оружие через открытое окно водительской двери. Что было дальше, неизвестно. Но уже в 22:20 стрелявшего задержали полицейские.

В отношении Гупалова возбудили уголовное дело, в том числе по факту незаконного оборота оружия. Как оказалось, револьвер РГ-22 он нашел еще летом 2011 г. на свалке и хранил в гараже.

В суде Гупалов просил вынести ему приговор в особом порядке. В итоге его приговорили к двум годам ограничения свободы.