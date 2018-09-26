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Суды Происшествия

В Богатовском районе пьяный велосипедист стрелял в автомобилиста из револьвера

БОГАТОЕ. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Богатовского районного суда, вынесенный местному жителю В. Гупалову. Его признали виновным в угрозе убийством с использованием оружия (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

26 июня 2018 г., примерно в 21:00, на территории тепличного комплекса в Богатовском районе пьяный Гупалов подъехал на велосипеде к автомобилю и начал угрожать находившемуся в нем мужчине. Потом он вытащил газовый револьвер, переделанный для стрельбы мелкокалиберными патронами, и выстрелил в потерпевшего. Судя по всему, пуля не попала в цель. Гупалов подошел к машине и направил оружие через открытое окно водительской двери. Что было дальше, неизвестно. Но уже в 22:20 стрелявшего задержали полицейские.

В отношении Гупалова возбудили уголовное дело, в том числе по факту незаконного оборота оружия. Как оказалось, револьвер РГ-22 он нашел еще летом 2011 г. на свалке и хранил в гараже.

В суде Гупалов просил вынести ему приговор в особом порядке. В итоге его приговорили к двум годам ограничения свободы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

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Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

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ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

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Бог в помощь.

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