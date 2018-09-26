Управляющий "Кнауф Восточная Европа и СНГ": "Завод в Чапаевске откроется в ближайшие дни"

В ближайшие дни в Чапаевске состоится официальное открытие долгожданного завода по производству гипсовых смесей, в который вложено 1,7 млрд руб., пишет iz.ru со ссылкой на управляющего группы Кнауф Восточная Европа и СНГ Яниса Краулиса.
"Для нас пуск этого завода примечателен тем, что впервые за время работы на российском рынке группа КНАУФ обозначает свое присутствие в Поволжье. Мы и раньше доставляли свою продукцию в этот географический регион, который, по нашему мнению, динамично и успешно развивается. Но теперь для увеличения объемов продукции, которая требуется Поволжью, у нас появится постоянная база. А некоторые локальные вопросы логистики, связанные с железнодорожной перевозкой, надеемся решить с губернатором Самарской области и другими ответственными руководителями", - отмечает Краулис.
Ранее Волга Ньюс писал, что официальное открытие в Чапаевске завода по выпуску сухих строительных смесей намечено на 1 октября этого года.
Последние комментарии
А сейчас так вообще поговаривают, что он хочет детей кормить... И хватает же совести у людей? Дети—это святое, к ним вообще только проверенных людей и компании можно подпускать!!!
А почему его просто не посадят? Столько этот Шокин наворовал и на свободе. ОК?
Этот Шокин ушел из питания Москвы с большим скандалом, про него ходило тогда много слухов и сплетен, не знаю только сплетни ли это. Но люди постоянно высказывали недовольство питанием.
А за каким х.ром на такую сумму без оплаты поставляли железки? Видать кто то откаты брал
это проблема постоянная! ну понятно 9 мая не переносимый праздник! но остальные можно в субботу