Управляющий "Кнауф Восточная Европа и СНГ": "Завод в Чапаевске откроется в ближайшие дни"

В ближайшие дни в Чапаевске состоится официальное открытие долгожданного завода по производству гипсовых смесей, в который вложено 1,7 млрд руб., пишет iz.ru со ссылкой на управляющего группы Кнауф Восточная Европа и СНГ Яниса Краулиса.

"Для нас пуск этого завода примечателен тем, что впервые за время работы на российском рынке группа КНАУФ обозначает свое присутствие в Поволжье. Мы и раньше доставляли свою продукцию в этот географический регион, который, по нашему мнению, динамично и успешно развивается. Но теперь для увеличения объемов продукции, которая требуется Поволжью, у нас появится постоянная база. А некоторые локальные вопросы логистики, связанные с железнодорожной перевозкой, надеемся решить с губернатором Самарской области и другими ответственными руководителями", - отмечает Краулис.

Ранее Волга Ньюс писал, что официальное открытие в Чапаевске завода по выпуску сухих строительных смесей намечено на 1 октября этого года.