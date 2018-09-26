Губернатор Дмитрий Азаров встретился с полпредом президента РФ Игорем Комаровым

В среду, 26 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с рабочим визитом находится в Нижнем Новгороде. В столице Приволжского федерального округа глава региона встретился с полномочным представителем президента РФ Игорем Комаровым.

Стороны обсудили вопросы социально-экономической ситуации в области, реализации майских указов Владимира Путина, а также исполнения поручений, данных главой государства в ходе визита в регион.

Напомним, предыдущая встреча полпреда и губернатора состоялась 17 сентября. Поездка в Самару стала первым официальным визитом Игоря Комарова в статусе полномочного представителя президента РФ.\

Сегодня речь шла о поддержке крупнейших промышленных предприятий губернии, реализации перспективных проектов, развитии производства. Еще одним немаловажным вопросом встречи стало привлечение средств федерального бюджета в рамках софинансирования значимых для региона объектов.

Также обсуждались детали подготовки визита полпреда в регион, который планируется в четвертом квартале 2018 года.