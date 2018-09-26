Самарские гериатры борются с развитием у пожилых людей синдрома старческой астении

В среду, 26 сентября, в Центре социального обслуживания "Безымянский" работала выездная бригада Самарской областной клинической гериатрической больницы (СОКГБ). Накануне Дня пожилого человека сюда приехали врачи-гериатры, кардиолог и гастроэнтеролог. Специалисты осматривали ветеранов, тестировали, анкетировали и давали комплексную гериатрическую оценку каждому обратившемуся.
Гериатрическая служба уже открыла по области 22 профильных кабинета в медучреждениях, до конца 2019 года их должно стать 38. Работа выездных гериатрических бригад, в том числе в отдаленных районах губернии - это не дублирование работы гериатрических кабинетов. Мультидисциплинарная бригада, помимо гериатров, чаще всего включает в себя кардиолога, гастроэнтеролога и невролога. Медики заранее узнают списки наиболее сложных пациентов на территории, поэтому иногда с гериатрической бригадой выезжает эндокринолог или врачи функциональной диагностики.
"Мы проводим комплексную оценку состояния здоровья пожилого пациента и комплексную гериатрическую оценку, определяем его физический, психологический и социальный статус, - говорит главный врач СОКГБ Олег Никитин. - В прошлом году наша больница провела почти 1800 таких оценок, и почти треть обследованных нуждается в постоянном социальном сопровождении".
"Перед нами стоит задача "подружить" гериатрическую службу и центры социального обслуживания, - объясняет заведующий гериатрическим центром СОКГБ Петр Романчук. - За одиноко проживающими пожилыми людьми закрепляют социальных работников, которые пару раз в неделю помогают по хозяйству, приносят продукты. А если человек нуждается в ежедневном приеме лекарств и ему назначены определенные реабилитационные процедуры, то он должен находиться под ежедневным присмотром либо поликлиники, либо социальной службы. Без этого пожилому человеку с множеством хронических заболеваний, особенно на стадии обострения, будет очень сложно".
И на федеральном, и на региональном уровне есть понимание, что врачи-гериатры и социальные работники должны тесно взаимодействовать. Только так можно увеличить продолжительность жизни пожилого человека и улучшить ее качество.
После 75 лет серьезно растет вероятность развития синдрома старческой астении ("хрупкости"). Его основные проявления - медлительность, непреднамеренная потеря веса, общая слабость. Врачи-гериатры стараются как можно раньше выявить факторы риска и отсрочить или предотвратить старческую астению. Например, в работе гериатров используется анкета из семи пунктов "Возраст - не помеха". Среди ее вопросов - "Похудели ли вы на 5 кг и более за последние 6 месяцев?", "Испытываете ли вы какие-либо ограничения в повседневной жизни из-за снижения зрения или слуха?", "Были ли у вас в течение последнего года травмы, связанные с падением?" и т.д.
"Если пациент дал три и более положительных ответа, значит, он нуждается в постоянном наблюдении врача гериатрического кабинета, - говорит Олег Никитин. - По нашей статистике, таких пациентов 30-35%. Один или два положительных ответа - это так называемые "предхрупкие" пациенты, у которых в ближайшее время может развиться старческая астения. Их от 40 до 50% и с ними надо проводить профилактические мероприятия. Все отрицательные ответы дают так называемые "крепкие" пациенты, таких примерно 15-20%".
Сегодня в Самарской области зарегистрировано более 720 тыс. пожилых людей - почти каждый третий житель. Число ветеранов растет и, по прогнозам, через 5-10 лет пожилыми у нас будут 35-40% населения губернии. Этому способствует увеличение общей продолжительности жизни самарцев: сейчас это 72 года, а еще 10 лет назад она составляла 64-65 лет. С каждым годом растет число долгожителей - людей старше 90 лет и 100 лет, что свидетельствует об эффективности принимаемых мер по сохранению активного долголетия и повышению качества жизни.
Последние комментарии
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.