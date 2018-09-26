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Здравоохранение Общество

Самарские гериатры борются с развитием у пожилых людей синдрома старческой астении

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 26 сентября, в Центре социального обслуживания "Безымянский" работала выездная бригада Самарской областной клинической гериатрической больницы (СОКГБ). Накануне Дня пожилого человека сюда приехали врачи-гериатры, кардиолог и гастроэнтеролог. Специалисты осматривали ветеранов, тестировали, анкетировали и давали комплексную гериатрическую оценку каждому обратившемуся.

Фото: Ольга Казакова

Гериатрическая служба уже открыла по области 22 профильных кабинета в медучреждениях, до конца 2019 года их должно стать 38. Работа выездных гериатрических бригад, в том числе в отдаленных районах губернии - это не дублирование работы гериатрических кабинетов. Мультидисциплинарная бригада, помимо гериатров, чаще всего включает в себя кардиолога, гастроэнтеролога и невролога. Медики заранее узнают списки наиболее сложных пациентов на территории, поэтому иногда с гериатрической бригадой выезжает эндокринолог или врачи функциональной диагностики.

"Мы проводим комплексную оценку состояния здоровья пожилого пациента и комплексную гериатрическую оценку, определяем его физический, психологический и социальный статус, - говорит главный врач СОКГБ Олег Никитин. - В прошлом году наша больница провела почти 1800 таких оценок, и почти треть обследованных нуждается в постоянном социальном сопровождении".

"Перед нами стоит задача "подружить" гериатрическую службу и центры социального обслуживания, - объясняет заведующий гериатрическим центром СОКГБ Петр Романчук. - За одиноко проживающими пожилыми людьми закрепляют социальных работников, которые пару раз в неделю помогают по хозяйству, приносят продукты. А если человек нуждается в ежедневном приеме лекарств и ему назначены определенные реабилитационные процедуры, то он должен находиться под ежедневным присмотром либо поликлиники, либо социальной службы. Без этого пожилому человеку с множеством хронических заболеваний, особенно на стадии обострения, будет очень сложно".

И на федеральном, и на региональном уровне есть понимание, что врачи-гериатры и социальные работники должны тесно взаимодействовать. Только так можно увеличить продолжительность жизни пожилого человека и улучшить ее качество.

После 75 лет серьезно растет вероятность развития синдрома старческой астении ("хрупкости"). Его основные проявления - медлительность, непреднамеренная потеря веса, общая слабость. Врачи-гериатры стараются как можно раньше выявить факторы риска и отсрочить или предотвратить старческую астению. Например, в работе гериатров используется анкета из семи пунктов "Возраст - не помеха". Среди ее вопросов - "Похудели ли вы на 5 кг и более за последние 6 месяцев?", "Испытываете ли вы какие-либо ограничения в повседневной жизни из-за снижения зрения или слуха?", "Были ли у вас в течение последнего года травмы, связанные с падением?" и т.д.

"Если пациент дал три и более положительных ответа, значит, он нуждается в постоянном наблюдении врача гериатрического кабинета, - говорит Олег Никитин. - По нашей статистике, таких пациентов 30-35%. Один или два положительных ответа - это так называемые "предхрупкие" пациенты, у которых в ближайшее время может развиться старческая астения. Их от 40 до 50% и с ними надо проводить профилактические мероприятия. Все отрицательные ответы дают так называемые "крепкие" пациенты, таких примерно 15-20%".

Сегодня в Самарской области зарегистрировано более 720 тыс. пожилых людей - почти каждый третий житель. Число ветеранов растет и, по прогнозам, через 5-10 лет пожилыми у нас будут 35-40% населения губернии. Этому способствует увеличение общей продолжительности жизни самарцев: сейчас это 72 года, а еще 10 лет назад она составляла 64-65 лет. С каждым годом растет число долгожителей - людей старше 90 лет и 100 лет, что свидетельствует об эффективности принимаемых мер по сохранению активного долголетия и повышению качества жизни.

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