"Крылья Советов" провели тренировку перед кубковым матчем с ФК "Тамбов"

В четверг, 27 сентября, "Крыльям Советов" в Тамбове предстоит сыграть матч 1/16 Кубка России по футболу. 26 сентября основной состав "Крыльев Советов" провел заключительную перед этой кубковой встречей тренировку.
На занятии особое внимание было уделено тактической схеме игры ФК "Тамбов", выступающем в ФНЛ, а также действиям отдельных игроков соперника. В тренировке приняли участие все игроки нашей команды, за исключением травмированных футболистов.
В Тамбов "Крылья" отправятся, в день матча. Начало встречи в 20:30 по Самаре, сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))