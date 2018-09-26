"Крылья Советов" провели тренировку перед кубковым матчем с ФК "Тамбов"

В четверг, 27 сентября, "Крыльям Советов" в Тамбове предстоит сыграть матч 1/16 Кубка России по футболу. 26 сентября основной состав "Крыльев Советов" провел заключительную перед этой кубковой встречей тренировку.

На занятии особое внимание было уделено тактической схеме игры ФК "Тамбов", выступающем в ФНЛ, а также действиям отдельных игроков соперника. В тренировке приняли участие все игроки нашей команды, за исключением травмированных футболистов.

В Тамбов "Крылья" отправятся, в день матча. Начало встречи в 20:30 по Самаре, сообщает официальный сайт клуба.