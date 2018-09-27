22% самарских пенсионеров продолжают свою трудовую деятельность

Согласно сведениям отделения Пенсионного Фонда РФ по Самарской области, на 1 июля 2018 года в губернии проживали 986 тысяч пенсионеров, т.е. почти треть от всего населения области. Среди них продолжали трудовую деятельность 213 тысяч человек, или 22% от общего числа пенсионеров.
Как сообщает Самарастат, средний размер назначенных пенсий — 13097 рублей. По сравнению с показателем на 1 июля 2017 года их размер в реальном выражении увеличился незначительно - менее чем на 1%. Размер средней пенсии превышает уровень прожиточного минимума по Самарской области чуть больше, чем в полтора раза.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.