22% самарских пенсионеров продолжают свою трудовую деятельность

Согласно сведениям отделения Пенсионного Фонда РФ по Самарской области, на 1 июля 2018 года в губернии проживали 986 тысяч пенсионеров, т.е. почти треть от всего населения области. Среди них продолжали трудовую деятельность 213 тысяч человек, или 22% от общего числа пенсионеров.

Как сообщает Самарастат, средний размер назначенных пенсий — 13097 рублей. По сравнению с показателем на 1 июля 2017 года их размер в реальном выражении увеличился незначительно - менее чем на 1%. Размер средней пенсии превышает уровень прожиточного минимума по Самарской области чуть больше, чем в полтора раза.