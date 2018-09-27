Самолет Москва — Худжанд сел в Курумоче из-за плохого самочувствия пассажира

В Самарском аэропорту Курумоч в 0:50 27 сентября совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7 Airlines. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.
Борт, следовавший по маршруту Москва — Худжанд, вынужден был приземлиться из-за плохого самочувствия пассажира — гражданина Таджикистана. К мужчине приезжала "скорая", у него было подозрение на гипертонический криз. Получив помощь медиков, от госпитализации он отказался.
В 2:25 самолет вылетел по маршруту. Ситуация находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.