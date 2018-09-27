Самолет Москва — Худжанд сел в Курумоче из-за плохого самочувствия пассажира

В Самарском аэропорту Курумоч в 0:50 27 сентября совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7 Airlines. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.

Борт, следовавший по маршруту Москва — Худжанд, вынужден был приземлиться из-за плохого самочувствия пассажира — гражданина Таджикистана. К мужчине приезжала "скорая", у него было подозрение на гипертонический криз. Получив помощь медиков, от госпитализации он отказался.

В 2:25 самолет вылетел по маршруту. Ситуация находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.