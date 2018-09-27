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Общество

С 1 октября из-за строительства Фрунзенского моста в Самаре ограничат движение

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи со строительством инженерных сетей и мостового перехода "Фрунзенский" в Самаре с 06:00 1 октября до 24:00 31 августа 2019 г. будет ограничено движение транспорта по нескольким улицам, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ограничения коснутся следующих участков:

  • по ул. Крупской от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе;
  • по ул. Фрунзе от ул. Крупской до ул. Комсомольская;
  • по ул. Куйбышева от ул. Крупской до ул. Комсомольская.

Напомним, что с 27 августа 2018 г. по 15 декабря 2019 г. движение транспорта также ограничено на участке протяженностью 350 метров в районе Хлебной площади от ул. Кутякова до ул. Крупской.

Временные изменения коснутся и автобусов маршрутов №№ 3, 5д, 17, 37, 47, 48к, 48д, 92, 168, 172, 207, 226.

Движение трамвайных маршрутов №№ 1, 3, 5 организовано по укороченной схеме:

  • трамвайный маршрут № 1: Автостанция "Аврора" — Ул. Чапаевская;
  • трамвайный маршрут № 3: Ул. Красных Коммунаров — Ул. Чапаевская;
  • трамвайный маршрут № 5: Барбошина поляна — Ул. Чапаевская.

До Хлебной площади пассажиры трамваев смогут доехать с пересадкой на остановке общественного транспорта "Ул. Венцека / Улица Фрунзе" на автобусные маршруты №№ 5д, 11, 17, 24, 37, 47, 48д, 48к, 61, 80, 92, 247 или на троллейбусные маршруты №№ 6, 16, проходящие через площадь Революции.

Транспортное обслуживание остановки "Улица Пионерская" по ул. Фрунзе осуществляется автобусными маршрутами №№ 3, 207, 226.

Временные ограничения не распространяются на спецмашины с цветографической окраской (полиции, пожарной охраны, скорой медицинской помощи и спецавтомобили Самарского областного центра медицины катастроф), на дорожно-эксплуатационную технику, применяемую при проведении аварийно-восстановительных работ, транспорт, используемый для оказания ритуальных услуг, а также на транспортные средства, которые принадлежат гражданам, проживающим в зоне ограничения.

Мэрия Самары просит горожан заранее выбирать альтернативные маршруты следования.

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