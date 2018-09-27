С 1 октября из-за строительства Фрунзенского моста в Самаре ограничат движение

В связи со строительством инженерных сетей и мостового перехода "Фрунзенский" в Самаре с 06:00 1 октября до 24:00 31 августа 2019 г. будет ограничено движение транспорта по нескольким улицам, сообщает пресс-служба мэрии города.
Ограничения коснутся следующих участков:
- по ул. Крупской от ул. Степана Разина до ул. Фрунзе;
- по ул. Фрунзе от ул. Крупской до ул. Комсомольская;
- по ул. Куйбышева от ул. Крупской до ул. Комсомольская.
Напомним, что с 27 августа 2018 г. по 15 декабря 2019 г. движение транспорта также ограничено на участке протяженностью 350 метров в районе Хлебной площади от ул. Кутякова до ул. Крупской.
Временные изменения коснутся и автобусов маршрутов №№ 3, 5д, 17, 37, 47, 48к, 48д, 92, 168, 172, 207, 226.
Движение трамвайных маршрутов №№ 1, 3, 5 организовано по укороченной схеме:
- трамвайный маршрут № 1: Автостанция "Аврора" — Ул. Чапаевская;
- трамвайный маршрут № 3: Ул. Красных Коммунаров — Ул. Чапаевская;
- трамвайный маршрут № 5: Барбошина поляна — Ул. Чапаевская.
До Хлебной площади пассажиры трамваев смогут доехать с пересадкой на остановке общественного транспорта "Ул. Венцека / Улица Фрунзе" на автобусные маршруты №№ 5д, 11, 17, 24, 37, 47, 48д, 48к, 61, 80, 92, 247 или на троллейбусные маршруты №№ 6, 16, проходящие через площадь Революции.
Транспортное обслуживание остановки "Улица Пионерская" по ул. Фрунзе осуществляется автобусными маршрутами №№ 3, 207, 226.
Временные ограничения не распространяются на спецмашины с цветографической окраской (полиции, пожарной охраны, скорой медицинской помощи и спецавтомобили Самарского областного центра медицины катастроф), на дорожно-эксплуатационную технику, применяемую при проведении аварийно-восстановительных работ, транспорт, используемый для оказания ритуальных услуг, а также на транспортные средства, которые принадлежат гражданам, проживающим в зоне ограничения.
Мэрия Самары просит горожан заранее выбирать альтернативные маршруты следования.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.