Самарские коммунальщики подключили к борьбе с должниками лазер

В среду, 25 сентября, сотрудники "РКС-Самара" презентовали новый оригинальный способ борьбы с должниками. Ряд уникальных идей, в топе которых была "Пирамида позора", теперь пополнила лазерная установка. Прибор выводит на фасад дома сумму долга, и она яростно мигает на протяжении всего рабочего дня. Насколько действенным окажется метод и куда еще заведет фантазия самарских коммунальщиков — корреспондент "Волга Ньюс" попытался узнать на презентации устройства.

Один дом по ул. Ново-Садовой, 15 журналистов и одна квартира, к которой приковано всеобщее внимание. На фасаде дома, обрамляя окно коммуналки на третьем этаже, моргает лазерный прямоугольник, а под ним надпись: "Долг за воду. 92 281 р.". Сигнал проецирует прибор, который установлен на крыше автомобиля, припаркованного напротив. Смотрится все происходящее ярко и свежо.

Сотрудники "РКС-Самара" в последнее время находят, без преувеличения, уникальные, оригинальные, а, главное, действенные и разрешенные законом способы убеждения должников.

Не так давно они придумали устанавливать многотонные "Пирамиды позора" около домов тех, кто решил, что может безвозмездно пользоваться водой и канализацией. Идея дала свои плоды, а, главное, принесла на счет организации более 1 млн руб. от должников.

Но пирамиды уже обсудили во всех СМИ и соцсетях, видимо, поэтому сотрудники "РКС-Самара" опять устроили мозговой штурм и придумали бороться с нерадивыми жильцами лазерной установкой, которая разоблачает жильцов не только перед соседями, но и случайными прохожими. Последним, как в случае с должниками на Ново-Садовой, приходится только хвататься за сердце от анонсированной на фасаде суммы, превышающей 92 тыс. рублей.

"Мы были бы рады, чтобы этих идей у нашей компании не возникало. Происходит это не от хорошей жизни", - сетует Владимир Бирюков, главный управляющий директор "РКС-Самара". И добавляет: компания стремится к тому, чтобы не было долгов, а для этого приходится изобретать все новые способы убеждения.

Владимир Бирюков отмечает, что на удивление история с лазером оказалась очень удачной и сработала даже лучше "Пирамиды позора". "Пробный шар" был запущен на фасаде одного из домов по ул. Демократической. После лазерного шоу старшая по дому взялась за воспитание должников, а те — кто частично, а кто и полностью погасил "аванс" от "РКС-Самара".

По мнению коммунальщиков, сработал здесь еще и элементарный психологический момент: одно дело, когда о долге знает пара человек, другое дело — подъезд. Огласка оказалась той самой больной точкой, которая запустила работу совести.

"Мы будем использовать все способы и методы для того, чтобы достучаться до каждого и сказать, что надо платить за тот ресурс, которым вы пользуетесь. Мы слышим людей, мы, наверно, единственное предприятие, которое два раза в неделю разговаривает с жителями, 99% их проблем решаются: рассрочка, работа под гарантийные письма. Входим в ситуацию конкретного жителя. Когда человек должен — это не так страшно, как когда он должен и пропадает. Если ты должен, то приди и скажи, что сейчас так сложилась ситуация, но я оплачу. Тогда не будет таких шоу, ведь мы не испытываем от этого никакой радости", — говорит Владимир Бирюков.

Дважды в неделю на ул. Луначарского, 56 проходят заседания комитета по дебиторской задолженности, куда может прийти должник — физическое или юридическое лицо — и договориться о рассрочке и реструктуризации долга.

Для злостных неплательщиков составляются и направляются претензии о долгах, уведомления об ограничении или отключении воды и канализации, но это уже крайние меры. К слову, в квартиру, которая должна больше 92 тыс. руб. документы направлялись не раз, но диалога не последовало и в этот раз. Дверь сотрудникам компании никто не открыл.

Зато за жильцов вступились соседи. Они рассказали, что в коммунальной квартире живут две семьи, и одна из них - мать с четырьмя детьми. По их словам, женщина работает медсестрой, но на жизнь ей не хватает.

"Я хоть и сама должна, но ей помогаю. Она говорит: "У меня приставы всю зарплату снимают, мне надо на молочко и на хлеб". Я отвечаю: "Тоже кредит плачу". Здесь, в коммуналках много должников. Когда-то я торговала на Ленинградской, а теперь полы мою и не стесняюсь этого. Да, тяжело сейчас стало, но так позорить людей не надо", — возмущается Татьяна, соседка должницы.

Тут же выходит еще одна соседка, которая начинает жаловаться на судьбу. "У меня тоже коммунальная квартира, и две семьи живет. Я плачу регулярно, а мой сосед вообще ни рубля не платит. Меня замучили, мол перекроют воду и канализацию. Найдите этого человека лучше и управу на него. Почему он живет бесплатно и я за него плачу, а мне депеши шлют? Мужикам все по фигу", — резюмировала пенсионерка.

Возможно, лазер настигнет и этого непорядочного мужчину.

К слову, сама установка тоже стоит денег, но вложения на фоне суммы долгов выглядят смешно — 37 тыс. рублей. Работать аппарат и сотрудники, которые за ним следят, будут по 8 часов - за это время если не должники, то соседи уж точно увидят иллюминацию. Отключат позорную надпись только в том случае, если неплательщик хотя бы выйдет на контакт.

"Если надо, то мы на весь дом выведем эту надпись. На фасаде, на торце, надо будет — на квартиру — куда угодно. Мы дойдем до каждого и не дадим спокойно жить должникам", — предупреждает Владимир Бирюков и добавляет, что у коммунальщиков еще масса креативных планов.