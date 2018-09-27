В Безенчуке мужчина украл металл из пункта приемки, чтобы сдать его в соседней деревне

В Безенчуке 44-летнего ранее судимого мужчину подозревают в краже металлолома, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, вечером подозреваемый шел домой мимо пункта приема металла и решил совершить кражу. Он перепрыгнул через забор и перекинул с территории фирмы нарезанные куски металла, а затем спрятал их в лесополосе. Ущерб составил 3,8 тыс. рублей.

В выходные мужчина нашел грузовой автомобиль для перевозки украденного, которое хотел сдать в пункт приема металла в соседнем населенном пункте. Пока он с приятелем грузил добычу, прибыли сотрудники Росгвардии. Осознав, что обман будет раскрыт, подозреваемый скрылся с места происшествия. В итоге задержали его дома. Мужчина признался в содеянном.

Металл вернули владельцу. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.