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Преступления Происшествия

В Безенчуке мужчина украл металл из пункта приемки, чтобы сдать его в соседней деревне

БЕЗЕНЧУК. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Безенчуке 44-летнего ранее судимого мужчину подозревают в краже металлолома, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, вечером подозреваемый шел домой мимо пункта приема металла и решил совершить кражу. Он перепрыгнул через забор и перекинул с территории фирмы нарезанные куски металла, а затем спрятал их в лесополосе. Ущерб составил 3,8 тыс. рублей.

В выходные мужчина нашел грузовой автомобиль для перевозки украденного, которое хотел сдать в пункт приема металла в соседнем населенном пункте. Пока он с приятелем грузил добычу, прибыли сотрудники Росгвардии. Осознав, что обман будет раскрыт, подозреваемый скрылся с места происшествия. В итоге задержали его дома. Мужчина признался в содеянном.

Металл вернули владельцу. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

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