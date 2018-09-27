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Общество

Состоялся релиз финальной версии игры-долгостроя Insomnia: The Ark

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 сентября, официально вышла компьютерная игра Insomnia: the Ark. RPG от самарской студии Mono шла к изданию более шести лет, но так и не растратила кредит доверия многих тысяч игроков со всего мира. При том что игра создана командой независимых разработчиков, на нее возлагают надежды как на проект ААА класса.

Стилистику и сеттинг Insomia: The Ark придумал художник Анатолий Гайдук, он же и основал студию Mono в 2012-м году. Идея мрачной ретро-футуристической ролевой игры о приключениях на космической станции-мегаполисе отправилась покорять сердца будущих поклонников на платформу по сбору средств Kickstarter.

В августе 2014 проекту наконец удалось привлечь $70 тыс., необходимые для работы уже интернациональной, к тому моменту, команды разработчиков.

Как продукт Insomnia пережила множество приключений. Например, в какой-то момент Mono поняли, что к выходу игры ее графический движок безнадежно устареет — на интеграцию нового понадобилось время, а графическая стилистика при этом поменялась.

Первая демо игры вышла еще три года назад. Стоит ли говорить, что она не сильно напоминает окончательную версию. Например, в ней отказались от тактической паузы, что значительно изменило игровую механику. А вот анонсированный уход от привычной системы квестов так и не состоялся.

В игровой индустрии ситуация затянувшейся разработки называется "производственный ад", а Insomnia: The Ark прошла все его круги. Включая повторный краудфандинг и небыстрый поиск серьезного издателя.

Надо отдать должное, игре удалось собрать очень крепкое фан-сообщество. Оно верило в успех и поддерживало морально и материально даже в те периоды, когда интерес к Insomnia месяцами подогревали лишь эскизы и черновики. Активные участники были вознаграждены доступом к бета-версии игры.

Кроме того, несколько недель назад спало эмбарго на обзоры, и уже сейчас благодаря YouTube можно составить представление об амбициозной RPG.

Очевидно, что как бы ни открещивались Mono, игре не избежать постоянных сравнений с постапокалиптической серией Fallout. К достоинствам обозреватели относят подробно проработанный дизельпанковый визуальный стиль. Качество анимации и механика боев стали предметом обсуждения и споров. Но Insomnia все равно успела собрать урожай наград на тематических фестивалях.

Однако реальный успех этой игры больше всего зависит от того, удалось ли Mono зацепить пользователей атмосферой и сюжетом. Тут не определиться без полного прохождения, которое занимает, на минуточку, около 60 часов.

Приятным бонусом для самарцев станет знакомая музыка. В саундтреке Insomnia: The Ark представлен относительно известный музыкант-графоман-игроман Вольдемар Бибоповский.

Наконец, хорошим поводом для россиян познакомиться с игрой стала ее цена. Соотечественники могут купить ее в Steam всего за 683 рубля, в то время как зарубежным игрокам придется отдать $26.99.

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