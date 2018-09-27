Самарский университет подтвердил позиции в глобальном рейтинге Тimes Higher Education

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва вошел в число лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) за 2018 год. В российской части списка вуз вышел на 14-ю позицию среди 35 университетов страны, подтвердивших свою конкурентоспособность на мировом уровне.

Об этом говорится в распространенном в среду, 26 сентября, глобальном исследовании THE World University Rankings 2019, которое включает в себя в общей сложности 1250 лучших вузов планеты из 86 стран.

Россию в рейтинге лучших университетов планеты представили 35 вузов. Помимо обширной группы университетов из Москвы и Санкт-Петербурга, его участниками стали вузы всего лишь из 14 регионов России. Томск, Новосибирск, Казань и Пермь представлены 2 университетами, по одному вузу представляют Самара, Белгород, Саратов, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Владивосток, Екатеринбург, Красноярск, Волгоград и Воронеж.

В глобальном рейтинге Самарский университет находится в группе вузов, занявших позиции 801-1000 данного исследования. В этой же группе расположились еще три российских университета.

"Включение Самарского университета в число элитарных вузов планеты свидетельствует о качественных системных изменениях в структуре научно-образовательной деятельности, последовательно реализуемых в последние годы, — говорит проректор по образовательной и международной деятельности Владимир Богатырев. — С 2016 года мы уверенно входим в рейтинги лучших вузов мира по версии нескольких авторитетных глобальных рейтингов — THE и QS.

Трансформация университета направлена, с одной стороны, на то чтобы сохранить и усилить наши ведущие научные школы и исследовательские направления, получившие заслуженное признание не только в России, но и за рубежом. С другой — последовательно внедрять в образовательный процесс лучшие международные стандарты и практики, расширять профиль научно-исследовательской деятельности за счет привлечения ведущих иностранных партнеров".

В качестве примера проректор привел профессора международного университета Флориды Александра Мебеля, который руководит в вузе мегагрантом "Разработка физически обоснованных моделей горения" в рамках поддержки научных исследований Правительством РФ. Для реализации мегагранта в вузе создана международная научная лаборатория "Физика и химия горения". Проект направлен на решение злободневной проблемы — предотвращение загрязнения окружающей среды. Результаты, полученные в ходе этих исследований международными научными коллективами, публикуются в научных журналах уровня Q1.

"Иностранных ученых привлекают тематика и уровень научных исследований, над которыми работает вуз, научные лаборатории — им интересно здесь работать. Как следствие, растает и публикационная активность вуза — так, число совместных с иностранными учеными статей в зарубежных изданиях, индексируемых в базах Scopus и Web of Science, из года в год увеличивается. Растет и число цитирований работ зарубежными учеными", — отметил Владимир Богатырев.

Доля иностранных научно-педагогических работников (НПР) увеличилась в два раза за последние два года. Стабильно растет в вузе и доля иностранных студентов, например, по сравнению с прошлым годом прибавка составила 25%.

Также существенное влияние на позиции университета оказал такой критерий, как обновление диссертационных советов после объединения аэрокосмического и классического университетов — по результатам качество и количество защит существенно возросло.

В числе весомых для экспертов исследования критериев и доход университета от индустриальных партнеров (коммерческие заказы по договорам от различных предприятий). Это направление в вузе также из года в год показывает положительную динамику.