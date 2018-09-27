Самарский университет подтвердил позиции в глобальном рейтинге Тimes Higher Education

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва вошел в число лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) за 2018 год. В российской части списка вуз вышел на 14-ю позицию среди 35 университетов страны, подтвердивших свою конкурентоспособность на мировом уровне.
Об этом говорится в распространенном в среду, 26 сентября, глобальном исследовании THE World University Rankings 2019, которое включает в себя в общей сложности 1250 лучших вузов планеты из 86 стран.
Россию в рейтинге лучших университетов планеты представили 35 вузов. Помимо обширной группы университетов из Москвы и Санкт-Петербурга, его участниками стали вузы всего лишь из 14 регионов России. Томск, Новосибирск, Казань и Пермь представлены 2 университетами, по одному вузу представляют Самара, Белгород, Саратов, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Владивосток, Екатеринбург, Красноярск, Волгоград и Воронеж.
В глобальном рейтинге Самарский университет находится в группе вузов, занявших позиции 801-1000 данного исследования. В этой же группе расположились еще три российских университета.
"Включение Самарского университета в число элитарных вузов планеты свидетельствует о качественных системных изменениях в структуре научно-образовательной деятельности, последовательно реализуемых в последние годы, — говорит проректор по образовательной и международной деятельности Владимир Богатырев. — С 2016 года мы уверенно входим в рейтинги лучших вузов мира по версии нескольких авторитетных глобальных рейтингов — THE и QS.
Трансформация университета направлена, с одной стороны, на то чтобы сохранить и усилить наши ведущие научные школы и исследовательские направления, получившие заслуженное признание не только в России, но и за рубежом. С другой — последовательно внедрять в образовательный процесс лучшие международные стандарты и практики, расширять профиль научно-исследовательской деятельности за счет привлечения ведущих иностранных партнеров".
В качестве примера проректор привел профессора международного университета Флориды Александра Мебеля, который руководит в вузе мегагрантом "Разработка физически обоснованных моделей горения" в рамках поддержки научных исследований Правительством РФ. Для реализации мегагранта в вузе создана международная научная лаборатория "Физика и химия горения". Проект направлен на решение злободневной проблемы — предотвращение загрязнения окружающей среды. Результаты, полученные в ходе этих исследований международными научными коллективами, публикуются в научных журналах уровня Q1.
"Иностранных ученых привлекают тематика и уровень научных исследований, над которыми работает вуз, научные лаборатории — им интересно здесь работать. Как следствие, растает и публикационная активность вуза — так, число совместных с иностранными учеными статей в зарубежных изданиях, индексируемых в базах Scopus и Web of Science, из года в год увеличивается. Растет и число цитирований работ зарубежными учеными", — отметил Владимир Богатырев.
Доля иностранных научно-педагогических работников (НПР) увеличилась в два раза за последние два года. Стабильно растет в вузе и доля иностранных студентов, например, по сравнению с прошлым годом прибавка составила 25%.
Также существенное влияние на позиции университета оказал такой критерий, как обновление диссертационных советов после объединения аэрокосмического и классического университетов — по результатам качество и количество защит существенно возросло.
В числе весомых для экспертов исследования критериев и доход университета от индустриальных партнеров (коммерческие заказы по договорам от различных предприятий). Это направление в вузе также из года в год показывает положительную динамику.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.