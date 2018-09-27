Самарцы вернулись с медалями с чемпионата рабочих профессий "Навыки мудрых"

Двое представителей Самарской области завоевали медали чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills "Навыки мудрых" среди специалистов возрастной категории 50+, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.

Соревнования проводились впервые 22-23 сентября на территории образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ — новой городской площадки для обучения и знакомства с различными профессиями для людей всех возрастов. В Технограде установлено около 3 тыс. единиц современного высокотехнологичного оборудования, аналоги которого используются на действующих предприятиях, а программы обучения разработаны с учетом реальных требований работодателей.

В чемпионате приняли участие более 130 человек из 26 регионов России. В итоге бронзовая медаль в компетенции "Администрирование отеля" досталась Андрею Федотову, а золото чемпионата в компетенции "Графический дизайн" завоевала Алла Агапова. Оба они преподают в Самарском государственном колледже.

Чемпионат прошел по 26 наиболее востребованным компетенциям WorldSkills (электромонтаж, ресторанный сервис, малярные и декоративные работы, технологии моды, токарные работы на станках с ЧПУ, облицовка плиткой, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, кондитерское дело, ИТ-решения для бизнеса, видеопроизводство, изготовление прототипов, сантехника и отопление, парикмахерское искусство, лабораторный химический анализ, хлебопечение, холодильная техника и системы кондиционирования, столярное дело, поварское дело, медицинский и социальный уход, электроника, промышленный дизайн, технологии композитов, администрирование отеля, флористика, геодезия, графический дизайн).

Во время чемпионата на 46 площадках прошли мастер-классы Технограда от WorldSkills по компетенциям чемпионата.

В ряде мастер-классов в качестве экспертов выступили Герои труда Российской Федерации. Кроме того, свою программу продемонстрировали департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, социальная сеть "Одноклассники" (мероприятие "Мой возраст ОК"), проект "Активное долголетие", движение "Волонтеры Победы".