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Автопром Машиностроение

В "Жигулевской долине" модернизировали Lada Vesta

ТОЛЬЯТТИ. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания-резидент технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" ООО "Автопродукт" совместно с фирмами по тюнингу модернизировала Lada Vesta.

Фото: пресс-служба технопарка "Жигулевская долина"

На тольяттинском автодроме КВЦ 30 сентября состоится презентация спортивной версии вазовского седана, предназначенного для легких гонок в категории Rally Sprint.

Отметим, что специалисты "Автопродукта" дополнили модифицированную Vesta Sprint своей разработкой — специально адаптированной под гонки спортивной подвеской. От других участников проекта автомобиль получил модернизированный мотор с увеличенной мощностью и стильный пластиковый обвес.

Презентация новой версии Lada Vesta пройдет в рамках гонки "Серебряная Ладья". Церемония открытия соревнований состоится в 12:00.

ООО "Автопродукт" является резидентом технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина". Специалисты компании занимаются производством автокомпонентов и запасных частей, улучшающих комфорт, безопасность и управление автомобилем. Компания изготавливает детали как для серийных, так и гоночных машин. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

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