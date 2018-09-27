В "Жигулевской долине" модернизировали Lada Vesta

Компания-резидент технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" ООО "Автопродукт" совместно с фирмами по тюнингу модернизировала Lada Vesta.

На тольяттинском автодроме КВЦ 30 сентября состоится презентация спортивной версии вазовского седана, предназначенного для легких гонок в категории Rally Sprint.

Отметим, что специалисты "Автопродукта" дополнили модифицированную Vesta Sprint своей разработкой — специально адаптированной под гонки спортивной подвеской. От других участников проекта автомобиль получил модернизированный мотор с увеличенной мощностью и стильный пластиковый обвес.

Презентация новой версии Lada Vesta пройдет в рамках гонки "Серебряная Ладья". Церемония открытия соревнований состоится в 12:00.