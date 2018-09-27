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Общество

В цифровой переписи самарцев попросят оценить трудовые ресурсы

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель Территориального органа Федеральной службы госстатистики по Самарской области Дмитрий Бажуткин рассказал, какие сведения собирает Росстат и как принять участие в переписи.

В октябре в девяти регионах страны пройдет пробная перепись населения — "генеральная репетиция" перед глобальным статистическим исследованием 2020 года. Самарская область в число пилотных регионов не вошла, однако у жителей региона есть возможность принять участие в первом этапе (электронном) этой пробной переписи. Напомним, данный этап пройдет с 1 по 10 октября.

"Цифровая перепись носит добровольный характер, в ней может принять участие любой житель региона, имеющий подтвержденную учетную запись на портале Gosuslugi.ru. Для участия необходимо заполнить анкету на сайте госуслуг (достаточно вбить в строку поиска слово "перепись) и получить на телефон или электронную почту код подтверждения. При этом можно заполнить анкеты не только на себя, но и на за всех членов домохозяйства. Процесс передачи данных защищен, при обработке вся информация обезличивается", — рассказал Дмитрий Бажуткин.

Анкетные листы будут состоять из трех разделов.

Форма "Л" содержит вопросы о поле, возрасте, семейном положении, владении языками, гражданстве, национальности, образовании, работе, рождаемости и миграции и прочее.

Форма "П" — вопросы о жилищных условиях.

Форма "В" предназначена для тех, кто находится на территории России временно.

Вопросы незначительно отличаются от тех, которые задавались при переписи в 2010 году. Так, например, теперь Росстат не интересуют данные о наличии ученой степени или о возрасте рождения первого ребенка, однако добавились дополнительные вопросы для оценки состояния трудовых ресурсов.

"Ожидаем, что в цифровой переписи примет участие около 10% жителей региона, это позволит проверить работу соответствующей автоматизированной системы. В будущем цифровая перепись позволит экономить силы и средства — к тем, кто уже ответил на вопросы на портале госуслуг, переписчики не пойдут", — пояснил Дмитрий Бажуткин.

Итоги пробной переписи будут известны уже в декабре 2018 года.

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