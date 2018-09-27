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Общество

Воспитателям региона в среднем готовы платить чуть больше 20 тыс. рублей

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По сравнению с прошлым годом количество предложений для воспитателей детского сада на рынке труда Самарской области от работодателей выросло в два раза, число соискателей - в 2,5 раза. Такие данные приводится в исследовании сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

Предпочтительными городами для трудоустройства, помимо Самары, для воспитателей стали Тольятти, Жигулевск, Новокуйбышевск. Треть соискателей отметили, что готовы переехать в эти города.

Из тех, кто хотел бы работать воспитателем, чуть больше половины кандидатов находятся в возрасте 18-30 лет, 30% отмечают знание английского языка. 98% представителей профессии — женщины. 40% соискателей — это люди с большим опытом работы. 30% кандидатов не имеет опыта работы по специальности. Работодателям преимущественно требуются сотрудники с опытом от года до трех лет и готовые к полной занятости.

Зарплатные ожидания воспитателей области — 20 тыс. рублей. Работодатели в среднем готовы платить на тысячу рублей больше.

Больше половины соискателей указывают наличие высшего образования. 10% — выпускники Поволжской государственной социально-гуманитарной академии.

"Что касается требований со стороны работодателей, то за последние годы они немного изменились, — комментирует Альбина Султанова, директор Казанского филиала HeadHunter. — Если раньше акцент был на профильном образовании и опыте работы, то сейчас большое внимание уделяется и дополнительным навыкам соискателей. Например, умению поддержать эмоциональное благополучие ребенка и сформировать культуру безопасного образа жизни".

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