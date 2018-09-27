Воспитателям региона в среднем готовы платить чуть больше 20 тыс. рублей

По сравнению с прошлым годом количество предложений для воспитателей детского сада на рынке труда Самарской области от работодателей выросло в два раза, число соискателей - в 2,5 раза. Такие данные приводится в исследовании сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.
Предпочтительными городами для трудоустройства, помимо Самары, для воспитателей стали Тольятти, Жигулевск, Новокуйбышевск. Треть соискателей отметили, что готовы переехать в эти города.
Из тех, кто хотел бы работать воспитателем, чуть больше половины кандидатов находятся в возрасте 18-30 лет, 30% отмечают знание английского языка. 98% представителей профессии — женщины. 40% соискателей — это люди с большим опытом работы. 30% кандидатов не имеет опыта работы по специальности. Работодателям преимущественно требуются сотрудники с опытом от года до трех лет и готовые к полной занятости.
Зарплатные ожидания воспитателей области — 20 тыс. рублей. Работодатели в среднем готовы платить на тысячу рублей больше.
Больше половины соискателей указывают наличие высшего образования. 10% — выпускники Поволжской государственной социально-гуманитарной академии.
"Что касается требований со стороны работодателей, то за последние годы они немного изменились, — комментирует Альбина Султанова, директор Казанского филиала HeadHunter. — Если раньше акцент был на профильном образовании и опыте работы, то сейчас большое внимание уделяется и дополнительным навыкам соискателей. Например, умению поддержать эмоциональное благополучие ребенка и сформировать культуру безопасного образа жизни".
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.