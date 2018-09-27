Форум "Автопром. Автокомпоненты-2018" пройдет в Тольятти 3-5 октября

В Тольятти с 3 по 5 октября состоится 11-я международная выставка-форум "Автопром. Автокомпоненты-2018" (УСК "Олимп", Приморский б-р, 49).

Это конгрессно-выставочное мероприятие традиционно посещают руководители и специалисты автомобильной индустрии из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Как сообщает пресс-служба "ЭКСПО-Тольятти", особенностью форума является развитие и поддержание кооперационных связей между производителями автокомпонентов и автозаводами, а так же непрерывное деловое общение между специалистами автомобильной и автокомпонентоной отраслей и представителями органов власти и экспертов промышленности.

Участниками выставки ежегодно становятся автопроизводители, поставщики комплектующих для автомобильной сборки, а также производители оборудования, материалов и инструментов для автомобильной промышленности из разных регионов Российской Федерации. На стендах выставочной экспозиции будут представлены новинки автопрома, продукция российских и зарубежных производителей автокомпонентов.

В рамках конгрессной части мероприятия "Автопром. Автокомпоненты" пройдут дискуссии на важные для российского автопрома темы: будут обсуждаться вопросы локализации воздействия высоких технологий на автомобильную промышленность; взаимодействие рынка автопромышленности и законодательства в сфере торговли и технического обслуживания.

В этом году будут организованны дополнительные экскурсии на производственную площадку и дизайн-центр ПАО "АвтоВАЗ", а так же В2В встречи с представителями автозаводов ПАО "АвтоВАЗ", ПАО "КамАЗ", ДЖМ "АвтоВАЗ" по направлениям локализации поставок, качества производства и будущих изменений в производстве автокомпонентов.

Организаторы выставки "Автопром. Автокомпоненты" — министерство промышленности и технологий Самарской области, ПАО "АвтоВАЗ" и выставочный центр "ЭКСПО-Тольятти".