Форум "Автопром. Автокомпоненты-2018" пройдет в Тольятти 3-5 октября

В Тольятти с 3 по 5 октября состоится 11-я международная выставка-форум "Автопром. Автокомпоненты-2018" (УСК "Олимп", Приморский б-р, 49).
Это конгрессно-выставочное мероприятие традиционно посещают руководители и специалисты автомобильной индустрии из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Как сообщает пресс-служба "ЭКСПО-Тольятти", особенностью форума является развитие и поддержание кооперационных связей между производителями автокомпонентов и автозаводами, а так же непрерывное деловое общение между специалистами автомобильной и автокомпонентоной отраслей и представителями органов власти и экспертов промышленности.
Участниками выставки ежегодно становятся автопроизводители, поставщики комплектующих для автомобильной сборки, а также производители оборудования, материалов и инструментов для автомобильной промышленности из разных регионов Российской Федерации. На стендах выставочной экспозиции будут представлены новинки автопрома, продукция российских и зарубежных производителей автокомпонентов.
В рамках конгрессной части мероприятия "Автопром. Автокомпоненты" пройдут дискуссии на важные для российского автопрома темы: будут обсуждаться вопросы локализации воздействия высоких технологий на автомобильную промышленность; взаимодействие рынка автопромышленности и законодательства в сфере торговли и технического обслуживания.
В этом году будут организованны дополнительные экскурсии на производственную площадку и дизайн-центр ПАО "АвтоВАЗ", а так же В2В встречи с представителями автозаводов ПАО "АвтоВАЗ", ПАО "КамАЗ", ДЖМ "АвтоВАЗ" по направлениям локализации поставок, качества производства и будущих изменений в производстве автокомпонентов.
Организаторы выставки "Автопром. Автокомпоненты" — министерство промышленности и технологий Самарской области, ПАО "АвтоВАЗ" и выставочный центр "ЭКСПО-Тольятти".
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.