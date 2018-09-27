ТРК "Губерния" наградила победителей фотоконкурса "Рыбацкое счастье"

Из двух сотен ярких кадров со всей Самарской области члены редакционного жюри и жители региона выбрали самые любопытные экземпляры.

Фотоконкурс "Рыбацкое счастье" собрал участников со всей области. Были среди них и заядлые рыболовы, и те, кто впервые закинул удочку, были даже дети и представительницы прекрасного пола. Всего на суд жюри участники представили более 200 фотографий. Лучшие кадры выбирали не только члены редакционного жюри конкурса, но и посетители сайта guberniatv.ru.

Главный приз в этой нелегкой фотоборьбе достался Сергею Москалеву — и не даром. По словам победителя, с удочкой он не расстается с детства. Рыбачить его научил дедушка. Свой личный рекорд Сергей поставил этим летом — щука почти на 7 кг. Рыбацкие рекорды он фотографирует постоянно, однако победный снимок получился случайно, когда они с другом поплыли обкатывать новую лодку и мотор.

"Так получилось, что вытащили две щуки, решили сфотографироваться, но моя щука была такая бойкая, что я не смог удержать в руках — ушла она", — поделился Сергей. Неожиданный кадр и запечатлела камера сидящего рядом фотографа.

Щука ушла, зато пришла удача — победа в конкурсе "Рыбацкое счастье". На награждение Сергей пришел с дочкой. Семью поздравили и вручили подарок от партнера телерадиокомпании "Губерния" — эхолот от компании "Практик" в Самаре. Девочка покрутила в ручках непонятный предмет и вернула знающему толк в снастях папе, который отметил, что это действительно незаменимая вещь для рыбалки. С помощью эхолота можно заглянуть в толщу воды, узнать форватер или где больше всего рыбы.

Ещё одно фото — снимок Олега Хряпкина — выбрала редакция из пяти лучших кадров, получивших наибольшую поддержку посетителей сайта телерадиокомпании "Губерния". Победный судачок на 1,1 кг был пойман на реке Сок у Красного Яра. Олег рассказал, что с самого начала верил в своё рыбацкое счастье. И удача не преминула улыбнуться: в подарок Олег получил от сообщества "Рыбаки Самары" спиннинг. Он считается универсальным, хотя лучше им ловить на джигу. Но самое главное, он очень хорошо подходит для ловли хищной рыбы в наших местах. Сезон открывается как раз осенью. Подарок Олег опробует, по его словам, уже на этой неделе на реке Сок.

К слову, на этот раз фортуна была щедра. Подарки получили не только победители, но и другие участники конкурса. Так, например, поощрительные призы — билеты в контактный зоопарк — были вручены всем юным рыбакам, а билеты на концерт популярной группы — автору лучшей подписи к фото победителя.

В настоящий момент телерадиокомпания "Губерния" завершает приём заявок на ещё один свой популярный фотоконкурс "Удачный кадр. Итоги сезона — 2018". У многих наверняка накопилось немало ярких и необычных дачных фото. Присылайте их до 30 сентября и выигрывайте подарки от ТРК "Губерния" и партнеров. Подробнее об условиях конкурса, а также о нужных и ценных призах читайте здесь.