В области ожидаются порывы ветра с дождем

По информации Приволжского УГМС, с 19 часов 27 сентября до 19 часов следующего дня местами по области пройдет небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.
Температура воздуха по области ночью +3 +8°С, днем +10 +15°С. В Самаре ночью +6 +8°С, днем +13 +15°С.
Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий МЧС рекомендует избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами. Стараться держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.