В области ожидаются порывы ветра с дождем

По информации Приволжского УГМС, с 19 часов 27 сентября до 19 часов следующего дня местами по области пройдет небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха по области ночью +3 +8°С, днем +10 +15°С. В Самаре ночью +6 +8°С, днем +13 +15°С.

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий МЧС рекомендует избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами. Стараться держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.