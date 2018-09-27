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Машиностроение Экономика и бизнес

Выставка "Промышленный салон. Металлообработка" открыла свои двери в 17 раз

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В канун Дня машиностроителей в ВК "Экспо-Волга" начала работу XVII международная выставка-форум "Промышленный салон. Металлообработка", сообщает департамент информполитики администрации губернатора .

В торжественной церемонии открытия приняли участие врио заместителя председателя правительства — министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин, первый заместитель gредседателя регионального отделения общероссийской общественной организации "Союз машиностроителей России" Анатолий Афанасьев и член Общественной палаты Самарской области Константин Титов.

Глава регионального минпрома от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова поздравил ветеранов отрасли с профессиональным праздником и вручил памятные награды заслуженным работникам.

"Сложно переоценить вклад машиностроителей в те достижения, которые есть у Самарской области. Также важно понимать, что подобные мероприятия позволяют нам определить, в каких направлениях осуществлять технологический прорыв. Наш регион в ближайшие годы должен стать лидером промышленного производства России", — подчеркнул врио министра.

Выставка "Промышленный салон. Металлообработка" объединила на своей площадке более полусотни крупнейших компаний, в том числе и зарубежных предприятий. На протяжении трех дней посетители смогут познакомиться с продукцией компаний GALIKA AG, Anaj, "Балт-Систем", "Вебер Комеханикс Поволжье", "КР Пром", "ТТК Каммаркет", "КЕВ-РУС", "Штрай", "СЕФ-Евродрайф", "Хоффман" и другие.

"Замечательно, что профессиональный праздник открывается выставкой, где представлены и зарубежные, и отечественные компании. Это позволит обмениваться опытом. За последний год у нас наметился особый тренд в развитии машиностроения. Он удачно вписывается в Стратегию развития Самарской области", — подчеркнул Константин Титов.

На площадке выставки пройдет ряд встреч, в рамках которых будут заключены важные соглашения о партнерстве, сотрудничестве и развитии производств. Одним из новшеств выставочной экспозиции станет презентация литейного оборудования: компания "АвтоЛитМаш" представит новый станок собственной разработки.

"Проект "Промышленный салон. Металлообработка" полностью выполняет свою задачу. Здесь мы видим новые разработки, новые образцы оборудования, готовые изделия. Особое значение в достижении целей имеет объединение усилий министерства промышленности и технологий Самарской области, Союза машиностроителей и ВК "Экспо-Волга". Отдельное внимание мы уделяем теме подготовки кадров для отрасли машиностроения. Такой подход позволяет комплексно оценить состояние сферы, идет на пользу всем сторонам", — отметил Анатолий Афанасьев.

Впереди у участников выставки насыщенная деловая программа, главные темы которой — это актуальные вопросы отрасли. Задача конференций и встреч — выработать реальные решения для улучшения работы машиностроительного комплекса губернии.

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