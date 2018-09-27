Выставка "Промышленный салон. Металлообработка" открыла свои двери в 17 раз

В канун Дня машиностроителей в ВК "Экспо-Волга" начала работу XVII международная выставка-форум "Промышленный салон. Металлообработка", сообщает департамент информполитики администрации губернатора .
В торжественной церемонии открытия приняли участие врио заместителя председателя правительства — министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин, первый заместитель gредседателя регионального отделения общероссийской общественной организации "Союз машиностроителей России" Анатолий Афанасьев и член Общественной палаты Самарской области Константин Титов.
Глава регионального минпрома от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова поздравил ветеранов отрасли с профессиональным праздником и вручил памятные награды заслуженным работникам.
"Сложно переоценить вклад машиностроителей в те достижения, которые есть у Самарской области. Также важно понимать, что подобные мероприятия позволяют нам определить, в каких направлениях осуществлять технологический прорыв. Наш регион в ближайшие годы должен стать лидером промышленного производства России", — подчеркнул врио министра.
Выставка "Промышленный салон. Металлообработка" объединила на своей площадке более полусотни крупнейших компаний, в том числе и зарубежных предприятий. На протяжении трех дней посетители смогут познакомиться с продукцией компаний GALIKA AG, Anaj, "Балт-Систем", "Вебер Комеханикс Поволжье", "КР Пром", "ТТК Каммаркет", "КЕВ-РУС", "Штрай", "СЕФ-Евродрайф", "Хоффман" и другие.
"Замечательно, что профессиональный праздник открывается выставкой, где представлены и зарубежные, и отечественные компании. Это позволит обмениваться опытом. За последний год у нас наметился особый тренд в развитии машиностроения. Он удачно вписывается в Стратегию развития Самарской области", — подчеркнул Константин Титов.
На площадке выставки пройдет ряд встреч, в рамках которых будут заключены важные соглашения о партнерстве, сотрудничестве и развитии производств. Одним из новшеств выставочной экспозиции станет презентация литейного оборудования: компания "АвтоЛитМаш" представит новый станок собственной разработки.
"Проект "Промышленный салон. Металлообработка" полностью выполняет свою задачу. Здесь мы видим новые разработки, новые образцы оборудования, готовые изделия. Особое значение в достижении целей имеет объединение усилий министерства промышленности и технологий Самарской области, Союза машиностроителей и ВК "Экспо-Волга". Отдельное внимание мы уделяем теме подготовки кадров для отрасли машиностроения. Такой подход позволяет комплексно оценить состояние сферы, идет на пользу всем сторонам", — отметил Анатолий Афанасьев.
Впереди у участников выставки насыщенная деловая программа, главные темы которой — это актуальные вопросы отрасли. Задача конференций и встреч — выработать реальные решения для улучшения работы машиностроительного комплекса губернии.
Последние комментарии
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....