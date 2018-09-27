Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Ухане, в трех партиях проиграв представительнице Австралии Эшли Барти со счетом 2:6, 7:5, 4:6, сообщает championat.com. Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.

Павлюченкова дважды подала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. На счету ее соперницы пять эйсов, три двойные ошибки и пять брейков.