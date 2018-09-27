Самарский "Союз-ФГ" выведет на орбиту космический корабль "Союз МС-10"

Ракета-носитель "Союз-ФГ" производства самарского РКЦ "Прогресс" доставит на орбиту транспортный пилотируемый корабль (ТПК) "Союз МС-10" с экипажем очередной длительной экспедиции на Международную космическую станцию, сообщает Роскосмос.

Запуск ракеты запланирован на 11 октября с космодрома Байконур. В составе основного экипажа МКС-57/58 космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. И их дублёры — космонавт Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт CSA Давид Сен-Жак.