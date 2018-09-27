В Самаре откроется художественная выставка "Река звала меня на "ТЫ", посвященная поэту Михаилу Анищенко

В галерее "Новое пространство" СОУНБ 2 октября, в 19:00, откроется художественная выставка "Река звала меня на "ТЫ" (12+), посвященной поэту Михаилу Анищенко.

В экспозиции картины самарских мастеров живописи — Валентина Пурыгина, Юрия Скачкова и Алексея Давыдова.

Выставка в честь выдающегося самарского поэта, проходит в библиотеке второй год подряд, параллельно с Всероссийским литературным фестивалем им. Михаила Анищенко. В то время как фестиваль собирает молодых начинающих поэтов, прозаиков и публицистов, выставочный проект в галерее "Новое пространство" представит творческую программу для широкого круга посетителей. Проект является площадкой открытого культурного диалога между художниками, литераторами, читателями и всеми, кому небезразличны живые и вдумчивые форматы работы со словом и образом.

Софья Сыромятникова, руководитель центра поддержки и развития чтения СОУНБ: "Последние годы жизни Михаил Анищенко провел в селе с поэтичным названием Шелехметь. Здесь поэт все чаще обращался в своем творчестве к богам, Шекспиру, друзьям, любимой, звездам и… реке, на берегу которой жил и творил. В его стихах река нередко представляется как граница, разделяющая мир живых и мертвых, как рубеж между своим пространством и чужим. Его отношения с рекой непростые. Иногда она внушает ужас и трепет, так как несет с собой разрушение, грозит бедой, смертью, а иногда очищает своими водами, исцеляет, приносит дары, силу и бессмертие. Поэт неизменно приносит ей в жертву свои стихи, так же, как древние приносили свитки папируса в дар разливающемуся Нилу. Мы предлагаем гостям выставки совершить паломничество по реке Михаила Анищенко, стихи которого нашли отражение в образах, созданных самарскими художниками".

Программа выставки "Река звала меня на "ТЫ":

2 октября, 19:00 — Открытие художественной выставки "Река звала меня на "ТЫ" по творчеству Михаила Анищенко. В экспозиции картины Валентина Пурыгина, Юрия Скачкова и Алексея Давыдова.

3 октября, 19:00 — концерт фолк-группы Velvet Fall (6+). Самарская музыкальная группа существует с 2008 г. и исполняет акустический фолк, dark folk с этническими духовыми инструментами и перкуссией.

4 октября, 18:00 — Поэтический спектакль Глеба Шульпякова "Красная планета". Г. Шульпяков (Москва) — поэт, прозаик. Автор нескольких книг стихотворений, прозы и травелогов, а также пьесы "Пушкин в Америке" (лауреат конкурса "Действующие лица–2005") и "Карлик" (постановка — Театр Маяковского, 2004). Возглавляет литературный журнал "Новая Юность". Ведет еженедельную программу "Достояние республики" на телеканале "Культура".

9 октября, 18:00 — поэтический свободный микрофон "Река звала меня на "ты" (16+). Регистрация для участия ведется в группе vk.com/reka_zvala или по телефону 8(846)334-22-99.

11 октября, 18:00 — интерактивная лекция "Передача энергии с помощью цвета" (16+). Ведущий: Алексей Давыдов — художник, дизайнер, доцент кафедры декоративно-прикладного творчества Самарского государственного института культуры и искусств, участник и куратор выставочных проектов областного, межрегионального и международного уровня.

Выставка продлится до 13 октября 2018 года.