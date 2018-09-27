16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Художник Наталия Зайцева охотится за красотой В Тольятти пройдет этап выставки "Красные ворота\Против течения" Музей модерна предлагает пощекотать Венеру Милосскую и открыть саркофаг Тутанхамона И.о. министра культуры РФ о Фабрике-кухне: "Филиалу Третьяковской галереи здесь быть" Более десятка музеев Самары можно посетить бесплатно в День города

Музеи и выставки Культура

В Самаре откроется художественная выставка "Река звала меня на "ТЫ", посвященная поэту Михаилу Анищенко

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 64
Версия для печати

В галерее "Новое пространство" СОУНБ 2 октября, в 19:00, откроется художественная выставка "Река звала меня на "ТЫ" (12+), посвященной поэту Михаилу Анищенко.

В экспозиции картины самарских мастеров живописи — Валентина Пурыгина, Юрия Скачкова и Алексея Давыдова.

Выставка в честь выдающегося самарского поэта, проходит в библиотеке второй год подряд, параллельно с Всероссийским литературным фестивалем им. Михаила Анищенко. В то время как фестиваль собирает молодых начинающих поэтов, прозаиков и публицистов, выставочный проект в галерее "Новое пространство" представит творческую программу для широкого круга посетителей. Проект является площадкой открытого культурного диалога между художниками, литераторами, читателями и всеми, кому небезразличны живые и вдумчивые форматы работы со словом и образом.

Софья Сыромятникова, руководитель центра поддержки и развития чтения СОУНБ: "Последние годы жизни Михаил Анищенко провел в селе с поэтичным названием Шелехметь. Здесь поэт все чаще обращался в своем творчестве к богам, Шекспиру, друзьям, любимой, звездам и… реке, на берегу которой жил и творил. В его стихах река нередко представляется как граница, разделяющая мир живых и мертвых, как рубеж между своим пространством и чужим. Его отношения с рекой непростые. Иногда она внушает ужас и трепет, так как несет с собой разрушение, грозит бедой, смертью, а иногда очищает своими водами, исцеляет, приносит дары, силу и бессмертие. Поэт неизменно приносит ей в жертву свои стихи, так же, как древние приносили свитки папируса в дар разливающемуся Нилу. Мы предлагаем гостям выставки совершить паломничество по реке Михаила Анищенко, стихи которого нашли отражение в образах, созданных самарскими художниками".

Программа выставки "Река звала меня на "ТЫ":

2 октября, 19:00 — Открытие художественной выставки "Река звала меня на "ТЫ" по творчеству Михаила Анищенко. В экспозиции картины Валентина Пурыгина, Юрия Скачкова и Алексея Давыдова.

3 октября, 19:00 — концерт фолк-группы Velvet Fall (6+). Самарская музыкальная группа существует с 2008 г. и исполняет акустический фолк, dark folk с этническими духовыми инструментами и перкуссией.

4 октября, 18:00 — Поэтический спектакль Глеба Шульпякова "Красная планета". Г. Шульпяков (Москва) — поэт, прозаик. Автор нескольких книг стихотворений, прозы и травелогов, а также пьесы "Пушкин в Америке" (лауреат конкурса "Действующие лица–2005") и "Карлик" (постановка — Театр Маяковского, 2004). Возглавляет литературный журнал "Новая Юность". Ведет еженедельную программу "Достояние республики" на телеканале "Культура".

9 октября, 18:00 — поэтический свободный микрофон "Река звала меня на "ты" (16+). Регистрация для участия ведется в группе vk.com/reka_zvala или по телефону 8(846)334-22-99.

11 октября, 18:00 — интерактивная лекция "Передача энергии с помощью цвета" (16+). Ведущий: Алексей Давыдов — художник, дизайнер, доцент кафедры декоративно-прикладного творчества Самарского государственного института культуры и искусств, участник и куратор выставочных проектов областного, межрегионального и международного уровня.

Выставка продлится до 13 октября 2018 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 18 июля 2018 06:04 В Художественном музее закрылась выставка "Самарские древности"

Молодца! Хорошее начало!

Дмитрий Лакоценин 30 июня 2018 05:13 На ВДНХ покажут выставку работ из Самарского художественного музея

Можно порадоваться за музей.

Елена Жидкова 23 мая 2018 05:16 В честь 75-летия Сталинградской битвы в Самаре пройдет выставка "Имя Победы - русский солдат!"

только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?

Алла Матвеева 11 апреля 2018 06:46 Коллекционер Олег Малахов рассказал, как собирал гравюры, представленные на выставке в Худмузее

Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока

Дмитрий Лакоценин 27 марта 2018 14:19 В Самаре откроется выставка пейзажей Николая Лукашука "О родном и близком"

Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.

Фото на сайте

В Самаре может появиться филиал Третьяковской галереи

В Самаре может появиться филиал Третьяковской галереи

Александр Кремер: "Цену этому шедевру даст время"

Александр Кремер: "Цену этому шедевру даст время"

ТЦ "АМБАР" захватил рыбный десант во главе с самой настоящей акулой

ТЦ "АМБАР" захватил рыбный десант во главе с самой настоящей акулой

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30