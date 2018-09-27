Областная прокуратура решает вопрос о передаче дела тольяттинского полицейского в суд

В четверг, 27 сентября, в прокуратуру Самарской области поступила жалоба от адвоката Василия Гурко, защищающего интересы тольяттинского офицера полиции Владимира Шапшова, которого обвиняют в получении взятки и с марта 2018 г. держат в следственном изоляторе.
Туда же, в прокуратуру, из отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СК РФ на утверждение направлено обвинительного заключения по этому уголовному делу. Решается вопрос о направлении дела в суд.
Напомним, начальника уголовного розыска Центрального райотдела полиции арестовали на основании показаний его подчиненных Тарасенко и Камбарова, которые заключили досудебное соглашение со следствием. После этого их выпустили из СИЗО под домашний арест. Эти оперативники признались в намерении получить взятку за невозбуждение уголовного дела в отношении задержанного при продаже запрещенных препаратов. Но, по словам Тарасенко и Камбарова, вымогали мзду они по распоряжению Шапшова. Сумма, с которой сотрудники УФСБ задержали посредника Атаулова, составляла 50 тыс. рублей.
Адвокаты считают, что доказательства вины полицейского основаны на ничем не подтвержденных словах его бывших подчиненных и домыслах следователя. Гурко и адвокат Любовь Битяева направляли ходатайства о прекращение в отношении Шапшова уголовного преследования. Также они просили продлить следствие, чтобы выяснить, что бывшие подчиненные оговаривают их подзащитного с целью смягчения наказания за содеянное ими.
"Согласно своему должностному статусу Шапшов был обязан выявлять и пресекать преступления. Таким образом, невыполнение сотрудниками ОП № 24 УМВД своих обязанностей по пресечению преступной деятельности Уварова, организации процессуальной проверки по этому факту и принятия процессуального решения за денежное вознаграждение следует квалифицировать как получение взятки, — отвечает на ходатайства следователь по особо важным делам Дмитрия Яковлев. — То обстоятельство, что лично Шапшов денег не получал, не исключает его уголовную ответственность, поскольку преступление признается оконченным с момента принятия взятки хотя бы одним из входящих в преступную группу должностных лиц, и не свидетельствует об отсутствие в его действиях предварительной договоренности с Тарасенко и Атауловым".
"В этом деле сложилась ситуация, когда не следователь оказывает факт предварительной договоренности, а вопреки уголовно-процессуальному закону мы, сторона защиты, должны доказывать отсутствие сговора, — пояснил корреспонденту издания Василий Гурко. — Так любой мелкий взяточник может кивать на своего начальника, и попробуй потом оправдаться!"
Сторона защиты также считает, если бы начальник УГРО захотел получить взятку за невозбуждение уголовного дела, то легко бы обошелся без троих посредников-оперативников хотя бы для того, чтобы не делить с ними эти деньги.
Последние комментарии
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...