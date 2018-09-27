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Преступления Происшествия

Областная прокуратура решает вопрос о передаче дела тольяттинского полицейского в суд

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 сентября, в прокуратуру Самарской области поступила жалоба от адвоката Василия Гурко, защищающего интересы тольяттинского офицера полиции Владимира Шапшова, которого обвиняют в получении взятки и с марта 2018 г. держат в следственном изоляторе.

Фото: Архив «ВН»

Туда же, в прокуратуру, из отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СК РФ на утверждение направлено обвинительного заключения по этому уголовному делу. Решается вопрос о направлении дела в суд.

Напомним, начальника уголовного розыска Центрального райотдела полиции арестовали на основании показаний его подчиненных Тарасенко и Камбарова, которые заключили досудебное соглашение со следствием. После этого их выпустили из СИЗО под домашний арест. Эти оперативники признались в намерении получить взятку за невозбуждение уголовного дела в отношении задержанного при продаже запрещенных препаратов. Но, по словам Тарасенко и Камбарова, вымогали мзду они по распоряжению Шапшова. Сумма, с которой сотрудники УФСБ задержали посредника Атаулова, составляла 50 тыс. рублей.

Адвокаты считают, что доказательства вины полицейского основаны на ничем не подтвержденных словах его бывших подчиненных и домыслах следователя. Гурко и адвокат Любовь Битяева направляли ходатайства о прекращение в отношении Шапшова уголовного преследования. Также они просили продлить следствие, чтобы выяснить, что бывшие подчиненные оговаривают их подзащитного с целью смягчения наказания за содеянное ими.   

"Согласно своему должностному статусу  Шапшов был обязан выявлять и пресекать преступления. Таким образом, невыполнение сотрудниками ОП № 24 УМВД своих обязанностей по пресечению преступной деятельности Уварова, организации процессуальной проверки по этому факту и принятия процессуального решения за денежное вознаграждение следует квалифицировать как получение взятки, — отвечает на ходатайства следователь по особо важным делам Дмитрия Яковлев. — То обстоятельство, что лично Шапшов денег не получал, не исключает его уголовную ответственность, поскольку преступление признается оконченным с момента принятия взятки хотя бы одним из входящих в преступную группу должностных лиц, и не свидетельствует об отсутствие в его действиях предварительной договоренности с Тарасенко и Атауловым".

"В этом деле сложилась ситуация, когда не следователь оказывает факт предварительной договоренности, а вопреки уголовно-процессуальному закону мы, сторона защиты, должны доказывать отсутствие сговора, — пояснил корреспонденту издания Василий Гурко. — Так любой мелкий взяточник может кивать на своего начальника, и попробуй потом оправдаться!"

Сторона защиты также считает, если бы начальник УГРО захотел получить взятку за невозбуждение уголовного дела, то легко бы обошелся без троих посредников-оперативников хотя бы для того, чтобы не делить с ними эти деньги.

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