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Футбол Спорт

Матч "Крыльев Советов" с "Рубином" рассудит Кирилл Левников

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Матч девятого тура Российской Премьер-лиги 2018/19 между "Рубином" и "Крыльями Советов", будет обслуживать судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым, сообщает пресс-служба самарцев.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Ассистенты судьи — Вячеслав Семенов, Андрей Глот; резервный судья — Станислав Васильев; инспектор — Александр Гончар; делегат РПЛ — Руслан Киселев.

Встреча команд состоится в Казани в понедельник, 1 октября, в 20:30.

Отметим, что Кирилл Левников уже обслуживал девять матчей с участием "Крыльев Советов", в которых самарцы трижды одержали победу, четыре раза проиграли и дважды сыграли вничью.

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