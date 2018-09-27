Матч "Крыльев Советов" с "Рубином" рассудит Кирилл Левников

Матч девятого тура Российской Премьер-лиги 2018/19 между "Рубином" и "Крыльями Советов", будет обслуживать судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым, сообщает пресс-служба самарцев.
Ассистенты судьи — Вячеслав Семенов, Андрей Глот; резервный судья — Станислав Васильев; инспектор — Александр Гончар; делегат РПЛ — Руслан Киселев.
Встреча команд состоится в Казани в понедельник, 1 октября, в 20:30.
Отметим, что Кирилл Левников уже обслуживал девять матчей с участием "Крыльев Советов", в которых самарцы трижды одержали победу, четыре раза проиграли и дважды сыграли вничью.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))