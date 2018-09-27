Матч "Крыльев Советов" с "Рубином" рассудит Кирилл Левников

Матч девятого тура Российской Премьер-лиги 2018/19 между "Рубином" и "Крыльями Советов", будет обслуживать судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым, сообщает пресс-служба самарцев.

Ассистенты судьи — Вячеслав Семенов, Андрей Глот; резервный судья — Станислав Васильев; инспектор — Александр Гончар; делегат РПЛ — Руслан Киселев.

Встреча команд состоится в Казани в понедельник, 1 октября, в 20:30.

Отметим, что Кирилл Левников уже обслуживал девять матчей с участием "Крыльев Советов", в которых самарцы трижды одержали победу, четыре раза проиграли и дважды сыграли вничью.