Производителя молочки "Девятово" оштрафовали на 100 тыс. руб. за нарушения

После прокурорской проверки ООО "Девятово" оштрафовали на 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
В Красноярском районе проверка надзорного ведомства выявила, что производящее молочную продукцию "Девятово" в одном помещении хранило краситель (Е 124), срок годности которого истек полтора года назад, качественный товар и просроченное масло.
Кроме того, "Девятово" производило пищевую продукцию без разработанных процедур, основанных на принципах ХАССП, не документировало информацию о контролируемых этапах технологических операций и результатах контроля, не вело и не хранило документацию.
В связи с этим в адрес руководителя фирмы внесли представление об устранении нарушений. Помимо этого, было возбуждено административное дело. Рассмотрев его, Арбитражный суд Самарской области назначил ООО штраф 100 тыс. рублей. Решение суда в законную силу еще не вступило.
Материалы проверки также направлены в Управление Роспотребнадзора по Самарской области для решения вопроса о привлечении к административной ответственности директора организации.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.