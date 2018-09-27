Производителя молочки "Девятово" оштрафовали на 100 тыс. руб. за нарушения

После прокурорской проверки ООО "Девятово" оштрафовали на 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В Красноярском районе проверка надзорного ведомства выявила, что производящее молочную продукцию "Девятово" в одном помещении хранило краситель (Е 124), срок годности которого истек полтора года назад, качественный товар и просроченное масло.

Кроме того, "Девятово" производило пищевую продукцию без разработанных процедур, основанных на принципах ХАССП, не документировало информацию о контролируемых этапах технологических операций и результатах контроля, не вело и не хранило документацию.

В связи с этим в адрес руководителя фирмы внесли представление об устранении нарушений. Помимо этого, было возбуждено административное дело. Рассмотрев его, Арбитражный суд Самарской области назначил ООО штраф 100 тыс. рублей. Решение суда в законную силу еще не вступило.

Материалы проверки также направлены в Управление Роспотребнадзора по Самарской области для решения вопроса о привлечении к административной ответственности директора организации.