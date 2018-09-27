Управляющий банкротством Волгабурмаша оспаривает сделки завода на сумму свыше 180 млн рублей

Конкурсный управляющий ОАО "Волгабурмаш" Алексей Карасев в сентябре 2018 г. в рамках дела о банкротстве предприятия подал сразу несколько заявлений о признании недействительными сделок завода на сумму свыше 180 млн рублей.
Так, оспариваются операции по переводу предприятием АО "Райффайзенбанк" 1,14 млн руб. и 856,7 тыс. руб., ОАО "Балтинвестбанк" — 88,5 тыс. руб., ОАО "ВБМ-Групп" — 32,7 млн руб., банку "Зенит" — четырех платежей на общую сумму 148,7 млн рублей. Эти средства конкурсный управляющий хочет вернуть в конкурсную массу. Рассмотрение заявлений Алексея Карасева назначено на октябрь.
Напомним, "Волгабурмаш" является производителем буровых долот для нефтегазовой отрасли и горнодобывающей промышленности. Предприятие называли близким Александру Швидаку. Согласно раскрытой обществом информации, 60,6% его акций принадлежат ОАО "ВБМ-Групп".
В настоящее время Волгабурмаш находится в последней стадии банкротства — конкурсном производсвте. Процедура банкротства предприятия была запущена в марте 2014 года. Реестр кредиторов предприятия насчитывает более 45 компаний, общий объем требований которых превышает 7,3 млрд рублей.
В декабре 2015 г. в рамках процедуры внешнего управления комитет кредиторов ОАО "Волгабурмаш" принял решение о создании одноименного АО, 100% акций которого принадлежит банкротящемуся предприятию. На новое юридическое лицо были переведены трудовой коллектив ОАО и часть недвижимости. Благодаря этому удалось сохранить завод, и в настоящее время АО "Волгабурмаш" осуществляет производственную деятельность.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее