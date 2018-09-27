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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Управляющий банкротством Волгабурмаша оспаривает сделки завода на сумму свыше 180 млн рублей

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Конкурсный управляющий ОАО "Волгабурмаш" Алексей Карасев в сентябре 2018 г. в рамках дела о банкротстве предприятия подал сразу несколько заявлений о признании недействительными сделок завода на сумму свыше 180 млн рублей.

Так, оспариваются операции по переводу предприятием АО "Райффайзенбанк" 1,14 млн руб. и 856,7 тыс. руб., ОАО "Балтинвестбанк" — 88,5 тыс. руб., ОАО "ВБМ-Групп" — 32,7 млн руб., банку "Зенит" — четырех платежей на общую сумму 148,7 млн рублей. Эти средства конкурсный управляющий хочет вернуть в конкурсную массу. Рассмотрение заявлений Алексея Карасева назначено на октябрь.

Напомним, "Волгабурмаш" является производителем буровых долот для нефтегазовой отрасли и горнодобывающей промышленности. Предприятие называли близким Александру Швидаку. Согласно раскрытой обществом информации, 60,6% его акций принадлежат ОАО "ВБМ-Групп".

В настоящее время Волгабурмаш находится в последней стадии банкротства — конкурсном производсвте. Процедура банкротства предприятия была запущена в марте 2014 года. Реестр кредиторов предприятия насчитывает более 45 компаний, общий объем требований которых превышает 7,3 млрд рублей.

В декабре 2015 г. в рамках процедуры внешнего управления комитет кредиторов ОАО "Волгабурмаш" принял решение о создании одноименного АО, 100% акций которого принадлежит банкротящемуся предприятию. На новое юридическое лицо были переведены трудовой коллектив ОАО и часть недвижимости. Благодаря этому удалось сохранить завод, и в настоящее время АО "Волгабурмаш" осуществляет производственную деятельность.

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