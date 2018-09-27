16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На правом берегу Волги застряла группа людей, речная навигация приостановлена Сколько нитратов в дынях на самарских прилавках? Сергей Пугачев, Booking.com: "На фестивале 404 пойду на доклад про управление хаосом в больших проектах" В области ожидаются порывы ветра с дождем Воспитателям региона в среднем готовы платить чуть больше 20 тыс. рублей

Общество

Сергей Пугачев, Booking.com: "На фестивале 404 пойду на доклад про управление хаосом в больших проектах"

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 73
Версия для печати

Сергей Пугачев — живет и работает в Амстердаме. Он — full stack developer в компании Вooking.com, а также expert по web-технологиям в Google Developer. В его портфеле сотрудничество с крупнейшими игроками IT-рынка: Google, Microsoft и Intel. 6 октября Сергей выступит на самарском фестивале интернет-деятелей "404".

Сергей Пугачев также известен как автор книг по разработке приложений на платформе Microsoft, в 2009–2012 гг. он признавался Microsoft MVP (Microsoft Most valuable professional).

На фестивале "404" он расскажет о технологии WebAssembly, про внутреннее устройство, интеграцию с JavaScript и фронтендом и покажет, как все это можно применить на практике.

Помимо выступления, на "404" он планирует также послушать доклады других спикеров.

"Я собираюсь пойти на доклад про "Управление хаосом в больших проектах". Автор правильно понимает, что с хаосом трудно бороться — лучше эту борьбу возглавить и этим хаосом управлять. Также есть доклад "Rust vs Java" и еще много интересного", — поделился он планами в мини-интервью для Волга Ньюс.

"Я, как веб-разработчик, могу ответственно заявить, что "404" — это даже не ошибка, — говорит Сергей Пугачев, отвечая на вопрос о самой большой профессиональной ошибке. — Это значит, что по крайней мере ваше приложение работает и что-то отдает пользователю. А это уже не мало. У меня нет одной самой большой технической профессиональной ошибки. Наверное, их две. Первая ошибка — желание написать быстро, но плохо с самого начала, а потом переписать. Нет, такого не получится. Технический долг только растет и потом вы будете годами смотреть на этот ужасный код и плакать. Вторая ошибка — желание сделать все идеально с самого начала. В этом случае, быстрее обанкротится компания, чем вы закончится проект".

Из технологий, по которым он скучает, Сергей выделить Windows Phone: Это телефон от Microsoft, а также платформу для разработки под него. Когда-то это направление казалось очень перспективным".

Гид потребителя

Последние комментарии

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

Евгения Шукшина 23 сентября 2018 07:32 На благоустройство Центральной площади и бульвара Гая в Тольятти выделят 125 млн рублей

Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!

Владимир Бабин 05 сентября 2018 07:03 Минфин просит суд отказать Екатерине Пузиковой в компенсации за незаконное преследование

Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Дмитрий Лакоценин 29 августа 2018 11:04 В Доме архитектора презентовали конкурс на концепцию реконструкции Загородного парка

Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.

Фото на сайте

Соревнования по ловле речного хищника с лодок

Соревнования по ловле речного хищника с лодок

В Самаре открыли Софийский собор

В Самаре открыли Софийский собор

Какие продукты можно купить на главной сельскохозяйственной ярмарке Самары

Какие продукты можно купить на главной сельскохозяйственной ярмарке Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30