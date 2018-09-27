Сергей Пугачев, Booking.com: "На фестивале 404 пойду на доклад про управление хаосом в больших проектах"

Сергей Пугачев — живет и работает в Амстердаме. Он — full stack developer в компании Вooking.com, а также expert по web-технологиям в Google Developer. В его портфеле сотрудничество с крупнейшими игроками IT-рынка: Google, Microsoft и Intel. 6 октября Сергей выступит на самарском фестивале интернет-деятелей "404".

Сергей Пугачев также известен как автор книг по разработке приложений на платформе Microsoft, в 2009–2012 гг. он признавался Microsoft MVP (Microsoft Most valuable professional).

На фестивале "404" он расскажет о технологии WebAssembly, про внутреннее устройство, интеграцию с JavaScript и фронтендом и покажет, как все это можно применить на практике.

Помимо выступления, на "404" он планирует также послушать доклады других спикеров.

"Я собираюсь пойти на доклад про "Управление хаосом в больших проектах". Автор правильно понимает, что с хаосом трудно бороться — лучше эту борьбу возглавить и этим хаосом управлять. Также есть доклад "Rust vs Java" и еще много интересного", — поделился он планами в мини-интервью для Волга Ньюс.

"Я, как веб-разработчик, могу ответственно заявить, что "404" — это даже не ошибка, — говорит Сергей Пугачев, отвечая на вопрос о самой большой профессиональной ошибке. — Это значит, что по крайней мере ваше приложение работает и что-то отдает пользователю. А это уже не мало. У меня нет одной самой большой технической профессиональной ошибки. Наверное, их две. Первая ошибка — желание написать быстро, но плохо с самого начала, а потом переписать. Нет, такого не получится. Технический долг только растет и потом вы будете годами смотреть на этот ужасный код и плакать. Вторая ошибка — желание сделать все идеально с самого начала. В этом случае, быстрее обанкротится компания, чем вы закончится проект".

Из технологий, по которым он скучает, Сергей выделить Windows Phone: Это телефон от Microsoft, а также платформу для разработки под него. Когда-то это направление казалось очень перспективным".