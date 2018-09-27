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Суды Происшествия

Дело о коррупции на "Почте России": во всем винят Игрушкина

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Железнодорожном районном суде Самары началось рассмотрение уголовного дела о коррупции в региональном отделении "Почты России".

Фото: Андрей Савельев

Напомним, на скамье подсудимых оказались Людмила Зинова и Ольга Казанцева, которых обвиняют в получении взяток и мошенничестве. Общая сумма незаконно полученных денег превысила 2 млн рублей.

"Когда мы были на совещании в Самаре, Зинова отозвала меня в сторону и сказала, что было распоряжение руководства о том, что предприятию нужны деньги, поэтому если я хочу оставаться в команде, мне нужно подумать и назвать фамилии надежных сотрудников, которым можно повысить зарплату с тем, чтобы разницу между нынешним и будущим окладом они передавали кому надо, — рассказала 27 сентября в суде начальник Сергиевского почтамта. — У меня не было выбора, я дорожу этой работой, другой в сельской местности не найти. Я поговорила со своими, им повысили зарплату, после чего сумму надбавки ежемесячно мы начали перечислять на банковскую карту Казнцевой. Позже в эту схему включили и меня".

По данным регионального Следственного комитета, расследовавшего это дело, с сотрудников Сергиевского почтамта Зинова и Казанцева в итоге получили более 876 тыс. рублей. Следствие считает, что эти деньги женщины присвоили. Сотрудники "Почты России", признанные по делу потерпевшими, считают иначе: не было видно, чтобы женщины разбогатели, а вот бывший руководитель самарского управления "Почты России" Артур Игрушкин весьма активно строил себе дом. К слову, Игрушкин также стал фигурантом уголовного дела, но о злоупотреблении должностными полномочиями. По данным УФСБ России по Самарской области, которые сейчас разбираются в его бурной деятельности, Игрушкин неправомерно организовал строительство личного дома с привлечением подчиненных и транспорта "Почты России", а для оплаты строительных работ использовал деньги организации. Вот сотрудники районных подразделений и размышляют: уж не там ли "пригодились" их деньги?

Впрочем, по словам адвоката Валерия Лапицкого, который защищает в суде Ольгу Казанцеву, следствие не стало искать окончательное место применения собранных Зиновой и Казанцевой денег, посчитав, что они осели в карманах именно этих сотрудников. Подтвердится ли эта версия в суде, пока не ясно.

Гид потребителя

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