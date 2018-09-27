На правом берегу Волги застряла группа людей, речная навигация приостановлена

Сегодня, 27 сентября, на номер 112 поступил вызов - в районе турбазы "Зеленая роща", напротив спуска Осипенко, застряла группа людей, около 20 человек.

Ход судов отменили из-за плохих погодных условий. В итоге за группой людей вне расписания отправился теплоход класса ОМ "Фарида Муртазина", потерпевших уже доставили в Самару. Также были отменены суда до Шелехмети, Ширяево, Гавриловой поляны, сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии. ОМы до Рождествено ходят по расписанию.