В Самарской области стартует всероссийская акция "#ДоброВСело"

В пятницу, 28 сентября, в селе Николаевка Волжского района (ул. Садовая, 4) состоится старт всероссийской акции "#ДоброВСело".

В волонтеры-медики проведут профилактическую акцию и благоустроят территорию фельдшерско-акушерского пункта. В этот день в селе будет работать детский мобильный комплекс больницы им. Середавина "Здоровый ребенок", в котором маленькие жители смогут пройти обследование и получить консультации областных специалистов.

Также сельчан проконсультируют врачи Волжской ЦРБ (кардиолог, эндокринолог, офтальмолог). Все желающие смогут сделать прививку от гриппа и пройти флюорографию в передвижном комплексе.

Подобные акции до ноября месяца будут проходить и в других селах Волжского, Нефтегорского и Камышлинского районов.