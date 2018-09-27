В Самарской области стартует всероссийская акция "#ДоброВСело"

В пятницу, 28 сентября, в селе Николаевка Волжского района (ул. Садовая, 4) состоится старт всероссийской акции "#ДоброВСело".
В волонтеры-медики проведут профилактическую акцию и благоустроят территорию фельдшерско-акушерского пункта. В этот день в селе будет работать детский мобильный комплекс больницы им. Середавина "Здоровый ребенок", в котором маленькие жители смогут пройти обследование и получить консультации областных специалистов.
Также сельчан проконсультируют врачи Волжской ЦРБ (кардиолог, эндокринолог, офтальмолог). Все желающие смогут сделать прививку от гриппа и пройти флюорографию в передвижном комплексе.
Подобные акции до ноября месяца будут проходить и в других селах Волжского, Нефтегорского и Камышлинского районов.
С 15 сентября по 1 ноября Минздрав России совместно с аппаратом правительства РФ, Федеральным агентством по делам молодежи, дирекцией года добровольца, и всероссийским движением "Волонтеры-медики" проводят всероссийский субботник "ДоброВСело" в регионах страны. Целью акции является улучшение уровня жизни в муниципальных образованиях посредством улучшения состояния фельдшерско-акушерских пунктов, а также повышения доступности медицинских знаний и оказания медицинских услуг населению.