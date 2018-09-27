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Соцподдержка Общество

В области продолжается переход на бесплатное эфирное цифровое телевидение

СЕРГИЕВСК. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В с. Сергиевск, 26 сентября, прошла выездная презентация перевода бесплатного цифрового эфирного телевидения с участием представителей муниципалитета, глав 17 сельских поселений Сергиевского района, председателей общественных советов, ветеранских организаций.

Цифровое эфирное телевидение постепенно заменяет привычное аналоговое, поскольку
обеспечивает более качественное изображение на экране и звук и не требует большого частотного ресурса. Полностью на "цифру" в России планируется перейти с 11 января 2019 года.

Цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от удаленности и размера населенного пункта. За просмотр теперь жителям не нужно платить абонентскую плату. Для приема "цифры" на новом телевизоре с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ-диапазона. Для старого аналогового телевизора выпуска до 2012 года, кроме антенны нужна специальная цифровая приставка.
"Приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного сигнала — разовая процедура, — отметила начальник отдела по связям с общественностью и СМИ филиала РТРФ "Самарский ОРТПЦ" Ирина Костылова. — Антенну, приставку и соединительный антенный кабель можно приобрести в магазинах бытовой техники. Подключение оборудования для просмотра цифрового эфирного телевидения не занимает много времени и не требует специальных навыков и знаний. Это может сделать практически каждый пользователь. Следует предупредить, что к федеральной программе самым незаконным образом стараются "примазаться" всякого рода дельцы и мошенники. Они названивают людям и пытаются навязать им свои платные услуги и сомнительные цифровые приставки, ссылаясь при этом на нас или какое-либо уважаемое социальное ведомство. Не верьте им и приобретайте все необходимое только в специализированных магазинах. Можно также позвонить нам по горячей телефонной линии".

Напомним, для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России реализуется федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы". В результате ее реализации всем гражданам будет доступен бесплатный просмотр 10 каналов первого мультиплекса: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург-5 канал" "Россия К", "Россия 24", "Карусель", "Общественное телевидение России", "ТВ Центр", а также три радиоканала "Вести ФМ", "Маяк" и "Радио России".

Уже к концу текущего года жители области также бесплатно будут получать еще 10 каналов второго мультиплекса: "СТС", "ТНТ", "РЕН-ТВ", "ТВ-3", "Домашний", "СПАС", "Пятница", "Звезда", "Мир" и "Муз-ТВ".

Согласно планам правительства РФ, с 2019 года планируется прекращение аналогового эфирного телевещания в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек.
Вещание программ первого мультиплекса в Сергиевском районе осуществляется на 41 ТВК (634 МГЦ) с РТС, расположенных в населенных пунктах Сергиевск, Верхняя Орлянка, Черновка, Захаркино, Кандабулак.

В завершении презентации цифрового телевещания Ирина Костылова вручила от РТРС Почетному гражданину Сергиевского района, председателю районного Совета ветеранов Людмиле Кувитановой приставку для просмотра цифрового эфирного телевидения. "Это очень кстати, — ответила ветеран. — Ведь у меня в субботу будет юбилей. Будем с близкими и гостями смотреть в "цифре" телепрограммы".
Возникшие вопросы о цифровом эфирном вещании можно задать по бесплатному круглосуточному номеру федеральной "горячей линии" РТРС: 8-800-220-20-02. Операторы "горячей линии" проконсультируют, помогут правильно выбрать и подключить приемное оборудование.

Подробную информацию о "цифре" можно найти на официальном сайте РТРС ртрс.рф (), а также на сайте смотрицифру.рф.

Телезрители области могут направлять свои вопросы и по электронной почте на адрес центра консультационной поддержки (ЦКП) в Самаре ckp-samara@rtrn.ru.

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