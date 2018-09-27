Образовательные организации Самарской области стали участниками Фестиваля школьных сайтов

308 образовательных организаций из 85 субъектов Российской Федерации подали заявки на участие в Фестивале школьных сайтов в рамках проекта "Знак качества "Просвещения".
За период приема заявок Фестиваль собрал интернет-ресурсы общеобразовательных, дошкольных образовательных организаций, сайты организаций дополнительного образования детей. География присутствия — от Калининграда до Чукотки. Первенство по количеству поданных заявок за Москвой и Московской областью, а также Санкт-Петербургом. Высокую активность показали Волгоградская, Брянская, Самарская, Иркутская и Свердловская области.
Среди действующих участников — муниципальные и частные детские сады; школы, лицеи, гимназии и колледжи; спортивные, кадетские и коррекционные школы; центры развития ребенка, детского и юношеского творчества, школы искусств; образовательные организации изучения иностранных языков и языков программирования; международный центр образования и региональный центр для одаренных детей; персональные сайты и блоги учителей; сетевые ресурсы краеведческих центров, школьных библиотек и музеев, школьных театров и медиа центров, детско-молодёжная гражданско-патриотическая организация. Каждый сетевой ресурс представлен собственной "визиткой" с краткой информацией, фото и видео презентациями. Такой формат Фестиваля создает эффект присутствия, который позволяет каждому участнику находиться в поле зрения друг друга.
Подведение итогов состоится во Всемирный день учителя, 5 октября 2018 года. Результаты будут опубликованы на официальной странице Фестиваля.
Фестиваль школьных сайтов стартовал в рамках масштабного федерального проекта "Знак качества "Просвещения", конечная цель которого — создание площадки для трансляции лучших практик страны в сфере образования и смежных отраслей. Партнером Фестиваля выступил Российский новый университет.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.