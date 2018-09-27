Образовательные организации Самарской области стали участниками Фестиваля школьных сайтов

308 образовательных организаций из 85 субъектов Российской Федерации подали заявки на участие в Фестивале школьных сайтов в рамках проекта "Знак качества "Просвещения".

За период приема заявок Фестиваль собрал интернет-ресурсы общеобразовательных, дошкольных образовательных организаций, сайты организаций дополнительного образования детей. География присутствия — от Калининграда до Чукотки. Первенство по количеству поданных заявок за Москвой и Московской областью, а также Санкт-Петербургом. Высокую активность показали Волгоградская, Брянская, Самарская, Иркутская и Свердловская области.

Среди действующих участников — муниципальные и частные детские сады; школы, лицеи, гимназии и колледжи; спортивные, кадетские и коррекционные школы; центры развития ребенка, детского и юношеского творчества, школы искусств; образовательные организации изучения иностранных языков и языков программирования; международный центр образования и региональный центр для одаренных детей; персональные сайты и блоги учителей; сетевые ресурсы краеведческих центров, школьных библиотек и музеев, школьных театров и медиа центров, детско-молодёжная гражданско-патриотическая организация. Каждый сетевой ресурс представлен собственной "визиткой" с краткой информацией, фото и видео презентациями. Такой формат Фестиваля создает эффект присутствия, который позволяет каждому участнику находиться в поле зрения друг друга.

Подведение итогов состоится во Всемирный день учителя, 5 октября 2018 года. Результаты будут опубликованы на официальной странице Фестиваля.

Фестиваль школьных сайтов стартовал в рамках масштабного федерального проекта "Знак качества "Просвещения", конечная цель которого — создание площадки для трансляции лучших практик страны в сфере образования и смежных отраслей. Партнером Фестиваля выступил Российский новый университет.