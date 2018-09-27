В Самаре мужчину придавило металлическими листами

В среду, 26 сентября, ЧП произошло на ул. Товарной в Самаре. Около 5:30 в отдел полиции Кировского района поступило сообщение об обнаружении тела наладчика грузового участка базы металлоторгующей компании.

По предварительным данным, мужчина скончался от падения на него металлических листов. Предполагается, что он не закрепил их при подъеме краном, как того требовала техника безопасности. Проводится проверка.