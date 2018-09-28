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Футбол Спорт

Андрей Тихонов: "У нас была возможность победить в основное время"

ТАМБОВ. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов на пресс-конференции после победы (2:1) над "Тамбовом" в 1/16 финала Кубка России поделился своими впечатлениями от игры.

"Сегодня мы сыграли по другой схеме. В первом тайме игра у нас местами не получалась, мы допускали простые ошибки. Плюс "Тамбов" – очень организованная команда, которая умеет играть в футбол. Перед матчем я ребят предупреждал, что нам предстоит игра с лучшим клубом ФНЛ на данный момент. Услышали меня не все, мы пропустили гол. Во втором тайме нам пришлось перестроить схему, освежить игру заменами. Мы стали играть лучше. Гол, который "Крылья" забили, вытекал из хода матча. До конца основного времени мы могли забивать второй и не доводить дело до дополнительных 30 минут. Было нелегко, но я рад, что мы победили. Ребята сейчас немного зажаты. Мы не могли выиграть, пропускали 3-4 мяча. Поражения не давали футболистам раскрепоститься. Будем готовиться к "Рубину", - приводит слова тренера официальный сайт клуба.

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