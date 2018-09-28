В Самаре полицейские задержали рецидивиста, устроившего драку на улице и ранившего ножом мужчину

Инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД УМВД России по г.Самаре задержали обезоружили и задержали мужчину, который напал с ножом на прохожего, сообщает пресс-служба областного полицейского Главка.
Правоохранители находились на маршруте патрулирования неподалеку от сквера на ул. Некрасовской, когда увидели, что между двумя прохожими произошла потасовка. Стражи порядка остановили служебный автомобиль и подбежали к ним. В этот момент полицейские заметили у одного из мужчин в руках два ножа, которыми он размахивал перед оппонентом. Применив приемы борьбы, полицейские обезоружили правонарушителя и задержали его. Оказалось, что он уже успел нанести удар ножом потерпевшему.
Сотрудники полиции вызвали следственно-оперативную группу и скорую помощь, и до приезда медицинских работников оказывали первую помощь пострадавшему. 41-летний житель Самары с проникающим ножевым ранением брюшной полости был доставлен в больницу, а подозреваемый в совершении преступления - в отдел полиции.
В ходе выяснения всех обстоятельств произошедшего было установлено, что потерпевшего по дороге на набережную реки Волги встретила группа лиц. Между ними произошел словесный конфликт на почве личных неприязненных отношений. В дальнейшем он перерос в потасовку, в ходе которой один из нападавших ударил мужчину ножом.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Предполагаемый злоумышленник - 41-летний безработный ранее неоднократно судимый уроженец одной из соседних республик, в настоящее время заключен под стражу. Ведется следствие.
Последние комментарии
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...