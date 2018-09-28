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Преступления Происшествия

В Самаре полицейские задержали рецидивиста, устроившего драку на улице и ранившего ножом мужчину

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД УМВД России по г.Самаре задержали обезоружили и задержали мужчину, который напал с ножом на прохожего, сообщает пресс-служба областного полицейского Главка.

Правоохранители находились на маршруте патрулирования неподалеку от сквера на ул. Некрасовской, когда увидели, что между двумя прохожими произошла потасовка. Стражи порядка остановили служебный автомобиль и подбежали к ним. В этот момент полицейские заметили у одного из мужчин в руках два ножа, которыми он размахивал перед оппонентом. Применив приемы борьбы, полицейские обезоружили правонарушителя и задержали его. Оказалось, что он уже успел нанести удар ножом потерпевшему.

Сотрудники полиции вызвали следственно-оперативную группу и скорую помощь, и  до приезда медицинских работников оказывали первую помощь пострадавшему. 41-летний житель Самары с проникающим ножевым ранением брюшной полости был доставлен в больницу, а подозреваемый в совершении преступления - в отдел полиции.

В ходе выяснения всех обстоятельств произошедшего было установлено, что потерпевшего по дороге на набережную реки Волги встретила группа лиц. Между ними произошел словесный конфликт на почве личных неприязненных отношений. В дальнейшем он перерос в потасовку, в ходе которой один из нападавших ударил мужчину ножом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Предполагаемый злоумышленник - 41-летний безработный ранее неоднократно судимый уроженец одной из соседних республик, в настоящее время заключен под стражу. Ведется следствие.

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