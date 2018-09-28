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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Самарская область переходит на новые правила кадастровой оценки

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области начата работа по внедрению новых правил кадастровой оценки недвижимости. Об этом Волга Ньюс сообщили в министерстве имущественных отношений региона.

Напомним, с января 2017 год в силу вступил закон "О государственной кадастровой оценке", согласно которому оценка земли и находящихся на ней объектов капитального строительства будет осуществляться бюджетными учреждениями под контролем органов Росреестра. До этого оценку проводили независимые коммерческие компании, что часто создавало спорные ситуации. В частности, в Самарской области кадастровая стоимость большинства объектов оказалась выше, чем в соседних регионах.

Согласно закону, до 2020 г. вводится переходный период, на время которого возможно использование как нового порядка оценки, так и старого. Самарская область сделала выбор одной из первых - 22 августа в регионе было создано ГБУ СО "Центр кадастровой оценки", предметом деятельности которого является определение кадастровой стоимости объектов недвижимости.

По словам и. о. министра имущественных отношения региона Сергея Черепанова, "введение института государственных оценщиков, аккумулирующих весь комплекс необходимых исходных данных, позволит повысить качество результатов соответствующих работ, будет способствовать обеспечению законных интересов правообладателей объектов недвижимости".

Как сообщают в министерстве, оценка будет проводиться по единой методике, которая позволит достичь максимального соответствия рыночным ценам.

Напомним, что последняя оценка кадастровой стоимости объектов капитального строительства проводилась в 2012 г., а земельных участков в 2013 году. Дата новой оценки министерством пока не сообщается.

"Пока учреждение ведет подготовительную работу, занимаясь сбором и обобщением необходимых данных", — сообщили в ведомстве.

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