"Матч ТВ" покажет документальный фильм об академии им. Юрия Коноплева

В воскресенье, 30 сентября в 12:50 в эфир телеканала "Матч ТВ" выйдет фильм, посвященный академии имени Юрия Коноплева, сообщает пресс-служба телеканала. Это будет премьерный выпуск проекта "С чего начинается футбол", посвященный детскому футболу в России.

В фокусе программы собран весь комплекс злободневных вопросов, касающихся состояния инфраструктуры, степени популярности футбола у детей, проблемах финансирования и целого ряда других. Документальный цикл состоит из четырех выпусков по 24 минуты.

"С чего начинается футбол" — это цикл программ о детских футбольных академиях. Съемки первого выпуска документального фильма состоялись с одной из самых известных академий имени Юрия Коноплева. Она была основана только в начале столетия, но уже подарила премьер-лиге десятки воспитанников. Трое из них Кутепов, Зобнин и Дзагоев выступили в составе сборной на Чемпионате мира — 2018. Авторы программы Филипп Кудрявцев и Александр Пойда постарались найти ответы на вопросы, как живет популярная футбольная школа в пригороде Тольятти без взрослой команды и богатых спонсоров, на что приходится идти детям, их родителям и тренерам ради мечты сделать профессиональную карьеру, и при каких условиях она может сложиться успешно. Свое авторитетное мнение в программе высказали главный тренер академии Игорь Кечаев, тренер Андрей Коноплев — сын Юрия Коноплева, Игорь Осинькин, который привёл в академию юного Алана Дзагоева, тренер Романа Зобнина Сергей Белоусов, другие действующие и бывшие тренеры академии, ее звёздные воспитанники Роман Зобнин и Алан Дзагоев, учащиеся и их родители, специалисты и селекционеры. Академия была в кризисе, но постепенно ситуация улучшается. Областные власти выделяют средства, укрепляется сотрудничество с ФК "Крылья Советов".

Руководство центра подготовки футболистов сейчас ищет спонсоров для взрослой команды. В целом инфраструктура действует, но многим объектам требуется косметический ремонт. После массового ухода тренеров, который случился несколько лет назад, в академию пришли работать молодые специалисты. Они поддерживают и обновляют наработанные годами методики тренировок. Бренд академии футбола им. Юрия Коноплева работает, и со всей страны сюда едут дети учиться футболу. Процесс отбора кандидатов, просмотр, тренерский совет и другие подробности становления футболистов в академии, которой гордится вся Россия, зрители "Матч ТВ" увидят в премьерном выпуске документального цикла "С чего начинается футбол".